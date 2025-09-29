باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، جین جو جیان مدیر رسانه و پخش شورای المپیک آسیا به همراه دو نفر از همکاران خود از پیست یخ ایس باکس ایرانمال بازدید کرد.

جین جوجیان مسئول رسانه‌های شورای المپیک آسیا ضمن ابراز خرسندی از حضور فعال بانوان در رشته هاکی روی یخ بیان داشت:بانوان ایرانی در طول عمر کوتاه این رشته در کشور ایران عملکرد مناسبی را از خود به جای گذاشته‌اند و حضور فعال این دختران با انگیزه در پیست یخ ایرانمال مرا شگفت زده کرد.

وی افزود: ورزش ایران در برخی رشته‌ها جزو قدرت‌های جهانی بوده و برای رشته جذاب و مفرح هاکی روی یخ در رویداد‌های پیش روآرزوی موفقیت دارم.

وی همچنین پاک دراپ و اغاز مسابقه تیم‌های کولاک و زاگرس در لیگ جوانان آقایان را به جا اورد.