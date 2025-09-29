جانشین فرمانده کل سپاه گفت: نباید بگذاریم دشمن در تمامی مواقع دچار اشتباه محاسباتی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی فدوی روز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۴ در آیین رونمایی از ۴۶ عنوان تازههای نشر مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه که در این مرکز برگزار شد گفت: دشمن در ۴۷ سال گذشته هر نقشهای که برای ما کشیده، با شکست مواجه شد. به عبارت دیگر، هر هدفی که مشخص کردهاند، به آن نرسیدهاند. بنابراین، همواره دچار اشتباه محاسباتی بودهاند و بر اساس این اشتباهات دست به اقدام زد و در نهایت شکست خورده است.
وی افزود: یکی از وظایف ما این است که نگذاریم دشمن در تمامی مواقع دچار اشتباه محاسباتی شود. ما هزینههای زیادی را در طول ۸ سال دفاع مقدس پرداخت کردهایم؛ ۱۸۳ هزار شهید دادهایم، بنابراین باید اشتباهات محاسباتی دشمن را با شکست مواجه کنیم که یکی از روشهایی که میتواند بهطور کامل و دقیق از این اشتباهات جلوگیری کند، نوشتن کتابهایی است که مورد بررسی قرار گیرد و درباره دفاع مقدس اطلاعات دقیقی ارائه دهد.
جانشین فرمانده کل سپاه اظهار کرد: حتماً باید به نامه بلندی که حضرت امام (ره) بعد از قطعنامه در پی اظهار نظرها نگاشتند، مراجعه کنیم. این نامه باید هر سال خوانده و یادآوری شود.
سردار فدوی گفت: نویسندگانی که میخواهند در آینده درباره دفاع مقدس کار کنند، باید به این نکته توجه داشته باشند که عالم کُفر و استکبار بهویژه در این دوره بسیار فعال شده است. آنها از بهمن ماه و بهویژه از جنگ ۳۳ روزه لبنان شروع کردهاند تا بر اساس هزینه و منافع خود دست به اقدام بزنند. اکنون روند تغییر کرده و آنها به عنوان یک تکلیف شرعی به فعالیتهای خود ادامه میدهند.
وی تأکید کرد: آثاری که در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تدوین میشود باید دقیق و کامل باشد، چرا که دشمن آنها را مطالعه میکند و این روایتهای درست میتواند مانع تکرار اشتباهات محاسباتی دشمن شود.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به نامه تاریخی امام خمینی (ره) پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، یادآور شد: امام در آن پیام، برکات جنگ را برشمردند؛ از صدور انقلاب تا شکست ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب، تقویت ریشههای انقلاب اسلامی و برانگیختن بیداری در جهان اسلام. این نکات باید همواره در کانون توجه ما باشد.
سردار فدوی با تأکید بر بهرهگیری از قرآن کریم در تاریخنگاری دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: آیات قرآن به روشنی بیان میکند که حزب خدا هرگز شکست نمیخورد و کفار سلطهای بر مؤمنان نخواهند داشت. این مبانی باید در آثار مکتوب ما بازتاب پیدا کند.
وی همچنین بر اهمیت شیوه روایت تأکید کرد و گفت: کتابهای حوزه دفاع مقدس باید به گونهای نوشته شوند که مخاطب پس از چند خط خواندن، نتواند آن را زمین بگذارد. قالب داستانی میتواند در انتقال پیامها و جذب نسل جوان بسیار اثرگذار باشد.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به مأموریتهای جدید مرکز اسناد و تحقیقات سپاه در ثبت و تدوین حوادث اخیر، تصریح کرد: همه این تلاشها باید در راستای تکلیفمداری و عمل به وظیفه الهی باشد، چرا که نتیجه در دست خداست و ما موظفیم وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهیم.
در جنگ ۱۲ روزه همه مردم پای کار آمدند
سردار فدوی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با تأکید بر نقش مردم و پایبندی به تکلیف الهی در پیروزیهای انقلاب و میدانهای نبرد، گفت: همزبانی و عمل به تکلیف الهی بود که ما را قادر ساخت در برابر تمام دنیای کفر، ظلم و استکبار بایستیم.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، اضافه کرد: در این نبرد همه مردم پای کار آمدند و این حضور عمومی ریشه در آموزهها و دستورات حضرت امام دارد. حضور متحد مردم در کنار امام و عمل به وظایف شرعی و ملی، زمینهساز دستیابی به نتایج مطلوب شده است.
جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: اگر ما تکالیف خود را انجام دهیم، خداوند اجازه نمیدهد محاسبات دشمنان ثمربخش شود.
سردار فدوی همچنین نسبت به اهمیت مراقبت و پایبندی دائم به تکالیف فردی و جمعی هشدار داد و گفت: هر کس باید ابتدا تکلیف خود را بشناسد و با عزم و استمرار آن را ادا کند تا بهترین نتیجه حاصل شود.
وی درباره شکلگیری جنگ در ابعاد مختلف، از جمله جنگ رسانهای، گفت: انجام تکالیف نزد مردم و نیروهای مؤمن است که سرنوشت را رقم خواهد زد و حاصل نهایی را خدا تعیین میکند.
گفتنی است، آیین رونمایی از ۴۶ عنوان تازههای نشر مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه، صبح امروز دوشنبه، هفتم مهرماه ۱۴۰۴ با حضور سردار فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه و سردار رمضان شریف، رییس مرکز اسناد و تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس سپاه برگزار شد.
این مراسم به منظور معرفی آثار جدید در حوزه دفاع مقدس و پاسداشت یاد و خاطره مجاهدتهای رزمندگان اسلام برگزار گردید و مورد استقبال گسترده علاقمندان قرار گرفت. آثار رونمایی شده شامل کتابها و مستندات مختلفی است که به بررسی ابعاد مختلف جنگ تحمیلی و نقش سپاه در آن میپردازد.
حضور مسئولان و علاقهمندان به فرهنگ دفاع مقدس در این مراسم نشاندهنده اهمیت و ارزش این آثار در حفظ تاریخ و انتقال آن به نسلهای آینده است.
منبع: ایرنا