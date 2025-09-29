باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وال استریت ژورنال روز دوشنبه به نقل از افراد آگاه گزارش داد که پنتاگون از پیمانکاران دفاعی خواسته که به دلیل نگرانیها در مورد ذخایر کم ایالات متحده در درگیری احتمالی با چین، نرخ تولید را با تمرکز بر ۱۲ سلاح حیاتی دو یا چهار برابر کنند.
وال استریت ژورنال گزارش داد که وزارت دفاع ایالات متحده تولیدکنندگان دفاعی را برای افزایش تولید موشک تحت فشار قرار میدهد. به گفته افراد آشنا با این موضوع، پنتاگون از تامینکنندگان میخواهد که تولید فعلی خود را «برای درگیری احتمالی با چین» دو برابر یا حتی چهار برابر کنند.
منابع افزودند که استیو فاینبرگ، معاون وزیر دفاع، «هفتگی» با مدیران پیمانکاران دفاعی صحبت میکند تا در مورد گزینهها بحث کند.
اسنادی که توسط وال استریت ژورنال بررسی شده و مربوط به ماه ژوئن است از شرکتها میخواهد که در ۲۴ ماه آینده اقداماتی را برای افزایش ۲.۵ برابری تولید انجام دهند. با این حال، این گزارش ادعا میکند که برخی از مقامات دولتی با توجه به زمان تولید کُند و «دهها میلیارد» بودجه بالقوه، مطمئن نیستند که آیا این درخواستها واقعبینانه هستند یا خیر.
منبع: رویترز