باشگاه خبرنگاران جوان - نیروگاه قشم غدیر دارای دو واحد گازی کلاس E ساخت داخل هر یک به ظرفیت ۱۷۰ مگاوات و یک واحد بخار به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات است که واحدهای گازی این مجموعه پیش از این به شبکه برق کشور متصل و در حال تولید انرژی و کمک به شبکه برق کشور هستند.
تامین بخشی از تقاضای شبکه سراسری، بهبود پایداری شبکه برق در مناطق جنوبی و مرکزی، افزایش متوسط راندمان نیروگاههای حرارتی کشور، صرفهجویی در سوخت مصرفی، انتقال دانش فنی و ساخت داخل تجهیزات نیروگاههای سیکلترکیبی راندمان بالا، اشتغالزایی و استفاده از قابلیت پیمانکاران و مشاوران داخلی نیز از جمله اهداف اجرای پروژه بخار نیروگاه است.
صرفه جویی ۴۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف گاز
این پروژه علاوه بر کمک به افزایش ظرفیت تولید برق کمک شایانی به صرفهجویی در مصرف انرژی خواهد کرد؛ به طوری که در این طرح با استفاده از حرارت خروجی اگزوز واحدهای گازی و هدایت آن به تجهیزات بخش بخار سالانه ۴۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف گاز طبیعی صرفهجویی و بدون مصرف سوخت مازاد بالغ بر ۱۶۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه افزوده خواهد شد.
سرمایه گذاری ۱۸۰ میلیون یورویی/ پیشرفت ۸۰ درصدی آب شیرین کن قشم
حجم سرمایهگذاری برای اجرای این پروژه نیروگاهی بالغ بر ۱۸۰ میلیون یورو است و اجرای واحد بخار این نیروگاه علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق و راندمان، کمک شایانی به کاهش آلایندهای زیستمحیطی از جمله ساکس و ناکس خواهد کرد.
در دوران ساخت این پروژه بالغ بر ۵۵۰ نفر به صورت ماهانه و در دوره بهرهبرداری نیز ۱۵۰ نفر به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند.
سیستم کولینگ واحد بخار از نوع یکبار گذر دریایی با بالاترین راندمان و ظرفیت تولید برق در میان نیروگاههای کلاس E کشور است.
نیروگاه قشم غدیر نخستین بلوک سیکلترکیبی استان هرمزگان است که با احداث بخش بخار آن، راندمان کل نیروگاه به بیش از ۵۱ درصد افزایش یافته است. به موازات این پروژه هم اکنون دو واحد آب شیرینکن به ظرفیت روزانه هشت هزار مترمکعب نیز با پیشرفت ۸۰ درصدی در حال ساخت است.
منبع: وزارت نیرو