فرآورده گفت: ما در سریال «پسران هور» به علل شکل‌گیری قرارگاه نصرت که منجر به عملیات خیبر و در نهایت شهادت شهید علی هاشمی شد، می‌پردازیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - اخیراً مهدی نقویان، رئیس مرکز سیما فیلم وضعیتی از سریال‌های در حال تولید این مرکز ارائه کرده و با اشاره به سریال‌های دفاع مقدسی این مرکز خبر داده که به زودی سریال «پسران هور» که نسخه تلویزیونی فیلم «اشک هور» است، از یکی از شبکه‌ها پخش خواهد شد.

«پسران هور» به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده به زندگی و رشادت‌های نیرو‌های قرارگاه سری نصرت می‌پردازد؛ قرارگاهی که به‌دست شهید علی هاشمی پایه‌گذاری شد.

رضا ثامری، بازیگر نقش شهید علی هاشمی درباره این شهید گفت: خوشحالم نقش آقای هاشمی را بازی کردم. من برای بازی در این نقش زندگی‌شان را رصد کردم و فیلم‌های مستندشان را دیدم. بیشتر کتاب‌هایشان را هم خوانده‌ام. «اشک هور» یک کار شاعرانه و مادرانه بود.

مجتبی فرآورده، تهیه‌کننده «اشک هور» درباره این اثر گفت: «اشک هور» درباره ارتباط شهید علی هاشمی و مادرشان بود، ولی در سریال به علل شکل‌گیری قرارگاه نصرت که منجر به عملیات خیبر و در نهایت شهادت ایشان شد، می‌پردازیم. برای تولید نسخه سینمایی و سریالی هم همزمان فیلمبرداری کردیم. 

قرار است این سریال از فردا سه‌شنبه ۸ مهر ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه یک برود.

در این اثر رضا ثامری، تورج الوند، محمدرضا صولتی، باسط رضایی، مهدی کرنافی، امیر عباس‌زاده، سهند جاهد، مرتضی شاه‌کرم، ناصر عاشوری، علی زرمهری، رویا افشار و فرید سجادحسینی نقش‌آفرینی کردند.

