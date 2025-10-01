مدیرکل مبارزه با آفت عمومی و همگانی حفظ گفت: با استمرار بارش‌های بالاتر از نرمال در شبه جزیره عربستان و شمال آفریقا، حمله ملخ صحرایی به کشور قطعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید معین مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: بنابر پیش بینی سازمان هواشناسی در صورتیکه این شرایط آب و هوایی اتفاق بیفتد، مراتع را از دست می دهیم، درحالیکه مراتع ترمزی است که جلوی ورود ملخ به دشت ها  و باغات می گیرد که براین اساس جمعیت ملخ افزایش می یابد. بنابر آمار ۱۷۶ هزارهکتار مبارزه علیه انواع ملخ های بومی صورت گرفت و پیش بینی می شود که برای سال زراعی جدید سطح مبارزه از این رقم‌فراتر رود.

به گفته وی، در خصوص ملخ صحرایی پیش بینی های اکتبر نداریم که حال باید منتظر ماند و دید که هواشناسی جهانی وضعیت را چطور پیش بینی می کند.

معین ادامه داد: اگر شرق آفریقا و شبه جزیره عربستان بارش ها در حد نرمال به بالا باشد، حمله ملخ صحرایی خواهیم داشت. با توجه به آنکه طی ماه های اخیر کشور هندوستان و پاکستان بارندگی های بالاتر از حد نرمال و سیل های گسترده ای داشتند به طوریکه مناطق وسیعی از هند و پاکستان مزارع را از بین رفته، شرایط برای ورود فراهم کرده است، چنانچه بارندگی ها در شرق آفریقا و شبه جزیره عربستان بارندگی ها حدی بالاتر باشد، حمله قطعی خواهد بود، در غیراین صورت ممکن است حمله ای صورت نگیرد.

مدیرکل مبارزه با آفت عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: اگر بارندگی ها در شبه جزیره عربستان نرمال باشد، شرایط برای ورود ملخ فراهم است .

