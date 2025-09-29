ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، پس از رصد دقیق، قاچاقچی مواد روانگردان را هنگام بسته‌بندی ۱۶ کیلو گل دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ حسین باباپور، رئیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: با کسب خبری مبنی بر توزیع مواد مخدر توسط یکی از قاچاقچیان سابقه دار رسیدگی به موضوع به سرعت در دستور کار ماموران پایگاه هشتم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ قرار گرفت که در ادامه با رصد شبانه روزی دامنه فعالیت متهم در یکی از محلات تهرانپارس به دست آمد.

سرهنگ باباپور ادامه داد: به دنبال این موضوع ماموران پس از شناسایی محل فعالیت متهم موضوع را به مقام قضائی منعکس و دستور دستگیری متهم را دریافت کردند.

وی افزود: در ادامه تیم‌های عملیاتی پلیس به محل اعزام و در اقدامی غافلگیرانه متهم را درحالیکه در مخفیگاه خود سرگرم بسته بندی موادروانگردان گل بود دستگیر و در بازرسی از محل ۱۶ کیلو گل کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در پایان خاطرنشان کرد: متهم به همراه مواد مکشوفه پس از انتقال به مقر پلیس در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.

منبع: پلیس

