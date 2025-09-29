باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی مدیر تأمین مالی و سرمایه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی فارس برگزار شد. در این نشست، راهبرد‌های کلان برای جذب سرمایه‌گذار و ایجاد درآمد‌های پایدار در شهرک‌های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.

مرتضی دارایی، مدیر تأمین مالی و سرمایه سازمان صنایع کوچک، با تأکید بر ضرورت تغییر مدل‌های کسب‌وکار، گفت: استفاده از ابزار‌های قانونی و سازوکار‌های متنوع در حوزه‌هایی مانند راهبری زیرساخت‌ها، مولدسازی دارایی‌ها، تبلیغات و خدمات ساخت‌وساز، می‌تواند مسیر توسعه مالی و جذب سرمایه‌گذار را هموار کند.

او توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ایجاد مجتمع‌های کارگاهی، مراکز خدماتی و رفاهی، مراکز لجستیک و شهرک‌های تقاضامحور را از اقدامات مؤثر در تحقق این اهداف دانست و افزود: مشارکت عمومی و خصوصی در پروژه‌های زیرساختی، به‌ویژه احداث نیروگاه‌های خورشیدی، نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی و کاهش هزینه‌های صنایع دارد.

دارایی با اشاره به فضای مناسب سرمایه‌گذاری در استان فارس و همدلی مدیران ارشد استان، ابراز امیدواری کرد که تحولات مثبتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس رقم بخورد.

عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در حوزه سرمایه‌گذاری، گفت: فارس با ۶۵ شهرک و ناحیه صنعتی در مرحله واگذاری زمین، رتبه دوم کشور را دارد و با بیش از ۷۶۰۰ قرارداد سرمایه‌گذاری و فعالیت ۳۶۰۰ واحد تولیدی، آماده میزبانی از پروژه‌های متنوع در حوزه‌های لجستیک، انرژی‌های نو، صنایع پیشرفته و خدمات رفاهی است.

برنهاد تأکید کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با نگاه راهبردی و حمایت سازمان صنایع کوچک، آماده همکاری با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تحقق اهداف توسعه‌ای و حمایت از صنایع دانش‌بنیان است.

همچنین در حاشیه نشست تخصصی «روش‌های نوین تأمین مالی صنایع» در شیراز، مدیران ارشد حوزه صنعت و فناوری از دو شرکت دانش‌بنیان مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز بازدید کردند.

این شرکت‌ها شامل نخستین تولیدکننده نشاسته اصلاح‌شده صنایع غذایی در کشور و مجموعه طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بودند. در این بازدید، بر ضرورت حمایت مالی و فناورانه از صنایع دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت صندوق‌های تخصصی تأکید شد.

در ادامه سفر مدیر تأمین مالی و سرمایه سازمان صنایع کوچک به فارس، بازدید‌هایی از شهرک‌های صنعتی غیردولتی فراسان و کامپوزیت سازه ماندگار انجام شد. همچَنین نشست‌هایی با مدیران بانک‌های صنعت و معدن و توسعه تعاون استان و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با محوریت تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط برگزار شد.

منبع: شهرک صنعتی فارس