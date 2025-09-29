باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -هادی خرسندی گفت: امسال به خاطر سرمای دیررس بهاره تولید سیب در مراغه ۶۵ درصد کاهش یافته است.

وی اضافه کرد:امسال از کل تولید حدود ۸۰ درصد محصول درجه یک و ممتاز و ۲۰ درصد صنعتی و درجه دو روانه بازار‌های منطقه و صنایع تبدیلی خواهد شد.

مدیر جهادکشاورزی مراغه گفت: با وجود کاهش چشمگیر تولید همچنان مراغه جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید سیب کشور حفظ کرده و نقش مهمی در تامین نیاز بازار داخلی و صادرات ایفا می‌کند.

خرسندی افزود: شهرستان مراغه ۲۶ هزار هکتار باغ دارد که از این میزان ۱۸ هزار هکتار آن باغات سیب است.

وی افزود:کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند استمرار سرمای دیررس و تغییرات اقلیمی تهدیدی جدی برای باغداران منطقه محسوب می‌شود و لزوم استفاده از فن آوری‌های نوین نظیر نصب سایبان باغی و تولید در شرایط کنترل شده و حمایت‌های بیمه‌ای، تسهیلاتی و توسعه صنایع فرآوری بیش از پیش احساس می‌شود تا از زیان‌های اقتصادی کشاورزان کاسته شود و ارزش افزوده تولید در منطقه باقی بماند.