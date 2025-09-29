همزمان با هفته دفاع مقدس فرمانده تیپ ۵۵ هوابرد و جمعی از مسئولان تیپ با حضور در بیمارستان روان‌پزشکی جنت شیراز با جانبازان دوران دفاع مقدس دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دفاع مقدس سرهنگ فرهنگ دهقان، فرمانده تیپ ۵۵ هوابرد و جمعی از مسئولان تیپ با حضور در بیمارستان روان‌پزشکی جنت شیراز با جانبازان دوران دفاع مقدس دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

فرمانده تیپ ۵۵ هوابرد در جریان این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ایثار گران ۸ سال دفاع مقدس، گفت: این حضور نمادی از قدردانی ما نسبت به ایثارگری‌های جانبازان است. امنیت و آرامش امروز جامعه مدیون ازخودگذشتگی آنان است و ما وظیفه داریم تا در کنار دستگاه‌های درمانی، حمایت‌های لازم را ادامه دهیم.

او درادامه گفت: ما همواره خود را در قبال جامعه ایثارگران مسئول می‌دانیم و این گونه برنامه‌ها تنها بخشی از اقدامات برای حفظ و ارتقای کرامت جانبازان عزیز است؛ چرا که این عزیزان، الگو‌های ایثار و مقاومت برای نسل‌های آینده هستند و تکریم آنان تنها یک وظیفه سازمانی نیست بلکه رسالتی ملی و دینی است.

امیرحسین نسابه، رئیس بیمارستان روان‌پزشکی جنت شیراز هم در حاشیه این دیدار، اظهار کرد: جانبازان دفاع مقدس سرمایه‌های ماندگار انقلاب اسلامی هستند و وظیفه ما در مجموعه درمانی این است که بهترین خدمات پزشکی و روان‌درمانی را در شأن ایثار آنان ارائه دهیم.

او با قدردانی از حضور مسئولان تیپ ۵۵ هوابرد افزود: این دیدار‌ها برای بیماران و مجموعه درمانی بسیار ارزشمند است و نشان می‌دهد که جامعه هیچ‌گاه ایثارگری‌های جانبازان را فراموش نکرده است. از مسئولانی که با حضور خود باعث دلگرمی و تقویت روحیه جانبازان شدند صمیمانه تشکر می‌کنم.

این دیدار با اهدای گل و دلجویی از جانبازان بستری در بیمارستان جنت شیراز همراه بود و مسئولان بر ادامه چنین برنامه‌هایی تأکید کردند.

منبع: ارتش

