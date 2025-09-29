برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی خانواده و ورزش در کوی سازمانی شهید چمران نزاجای تبریز

باشگاه خبرنگاران جوان - جشنواره فرهنگی ورزشی با عنوان خانواده و ورزش ویژه فرزندان کارکنان نیروی زمینی ارتش در کوی سازمانی شهید چمران نزاجا در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این جشنواره به میزبانی یگان ورزش تیپ ۲۵ واکنش سریع نزاجا و همکاری باشگاه شهرداری جوانان تبریز، کمیتههای بازی کودکان و ورزش نیروهای مسلح هیئت همگانی و کمیته دارت هیئت انجمنهای ورزشی در محوطه پارک بازی محوطه کوی سازمانی شهید چمران نزاجا با استقبال مطلوب خانوادههای کارکنان ساکن کوی در فضایی با نشاط و پر انرژی برگزار شد.
کمیتههای بازی کودکان و دارت تبریز با اجرای مسابقات مختلف و طرح استعدادیابی شور و هیجان ویژهای در شرکت کنندگان ایجاد کرده بودند و در پایان مسابقات نفرات برتر هر رشته با اهدای جوایز تجلیل شدند.
