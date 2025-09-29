وزیر نیرو گفت: وضعیت نسبتاً خوبی در انرژی‌های تجدیدپذیر داریم و امروز بیش از ۷۰ هزار مگاوات متقاضی برای توسعه و سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در رسانه ملی به تشریح برنامه‌های وزارت نیرو برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در صنعت برق کشور پرداخت و گفت: یک واحد دیگر از واحد‌های بخار که وعده داده بودیم، به مدار تولید آمد. این موضوع به صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف سوخت منجر می‌شود و تأثیرات زیست‌محیطی ارزشمندی برای کشور خواهد داشت. این اقدام همچنین در تأمین امنیت انرژی کشور مؤثر خواهد بود.

او با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت برق، افزود: متأسفانه، بسیاری از افراد منتظرند تا دولت سرمایه‌گذاری کند، در حالی که ما باید تلاش کنیم تا فضایی جذاب و قابل مدیریت برای کسب و کار ایجاد کنیم تا بخش خصوصی بتواند سرمایه‌های خود را به این بخش بیاورد. همچنین، باید ساختار‌هایی را ایجاد کنیم که مردم به صورت عمومی نیز بتوانند در این سرمایه‌گذاری‌ها مشارکت کنند.

