در ادامه تلاش‌های دادگستری گلستان برای کوتاه کردن دست زمین خواران از جنگل‌های هیرکانی، ۱۶ هزار و ۶۵۰ مترمربع از عرصه جنگلی در منطقه باارزش ناهارخوران گرگان امروز خلع ید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این عرصه از بیش از ۲ دهه پیش، تصرف و به کافه تبدیل شده بود که با پیگیری‌های قضایی و دادخواست اداره کل منابع طبیعی استان، شعبه یک تجدیدنظر استان، رای به ملی بودن تمام ۱۶ هزار و ۶۵۰ مترمربع عرصه این کافه، صادر کرد.

حیدر آسیابی افزود: امروز هم این عرصه، خلع ید و آلاچیق‌های ساخته شده در آن، تخریب شد و به مردم بازگردانده شد.

آسیابی گفت: کارشناسان ارزش این عرصه را بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان از ادامه تلاش‌های قضایی برای خلع ید و بازگرداندن عرصه‌های ملی در استان خبر داد و گفت: شعب تخصصی ویژه برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های مربوط به زمین خواری در استان تشکیل شده است.

شایان ذکر است به متصرف، مهلت ۱۲ روزه برای جمع‌آوری و تخلیه کامل سازه‌ها داده شده بود.

منبع:دادگستری گلستان

برچسب ها: دادگستری ، خلع ید
خبرهای مرتبط
قولی که عملی شد؛ پدر ابوالفضل در آستانه مهر به خانه بازگشت
ابطال سند صوری و بازپس گیری زمین ملی از کارمند متخلف در گلستان
عملیات ویژه قضایی برای نجات «جهان‌نما» آغاز شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آسفالت ۴ هزار متر مربع از معابر خاکی روستای قره سو
آخرین اخبار
آسفالت ۴ هزار متر مربع از معابر خاکی روستای قره سو
عرصه ملی یکی از کافه ها در جنگل ناهارخوران گرگان خلع ید شد
برپایی نمایشگاه عکس چشم و چراغ در گرگان 