باشگاه خبرنگاران جوان ، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این عرصه از بیش از ۲ دهه پیش، تصرف و به کافه تبدیل شده بود که با پیگیریهای قضایی و دادخواست اداره کل منابع طبیعی استان، شعبه یک تجدیدنظر استان، رای به ملی بودن تمام ۱۶ هزار و ۶۵۰ مترمربع عرصه این کافه، صادر کرد.
حیدر آسیابی افزود: امروز هم این عرصه، خلع ید و آلاچیقهای ساخته شده در آن، تخریب شد و به مردم بازگردانده شد.
آسیابی گفت: کارشناسان ارزش این عرصه را بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد میکنند.
رئیس کل دادگستری گلستان از ادامه تلاشهای قضایی برای خلع ید و بازگرداندن عرصههای ملی در استان خبر داد و گفت: شعب تخصصی ویژه برای رسیدگی سریعتر به پروندههای مربوط به زمین خواری در استان تشکیل شده است.
شایان ذکر است به متصرف، مهلت ۱۲ روزه برای جمعآوری و تخلیه کامل سازهها داده شده بود.
منبع:دادگستری گلستان