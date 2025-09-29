باشگاه خبرنگاران جوان - سید مهدی نامجو، معاون وزیر دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح کشور (فرزند شهید موسی نامجو) امروز در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سرلشکر شهید سید موسی نامجو و جمعی از فرماندهان شهید همرزمش در مرکز تخصصهای دریایی باقرالعلوم رشت گفت: دشمنان انقلاب همواره در تلاشند تا از گسترش آرمانهای پاک و انسانی انقلاب اسلامی جلوگیری کنند، اما حراست از این آرمانهای ناب در بستر حفاظت از مسیر شهدا تداوم داشته و خواهد داشت.
او افزود: تحکیم زیرساختهای دفاعی کشور از اولویتهای وزارت دفاع و گامی موثر در جهت پاسداری از خون پاک شهدا است.
معاون وزیر دفاع به دستاوردهای متعدد و متنوع کشور در حوزه رفع نیازهای نظامی و تبلور ظرفیتهای علمی اشاره و تصریح کرد: این دستاوردها مرهون روحیه خودباوری و جدیت فرزندان رشید این سرزمین است که مصادیقی از آن همچون تولید انواع پهپادهای پیشرفته، موشکهای هایپرسونیک، پرتاب ماهواره به فضا و سلولهای بنیادی و دانش بنیانها موجب تحسین دوستان و حیرت دشمنان شده است.
لزوم تداوم راه شهدا در بستر حفظ اقتدار و قدرت
امیر دریادار دوم منصور لشنی، فرمانده مرکز تخصصهای دریایی باقرالعلوم رشت نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره سرلشکر شهید سید موسی نامجو و جمعی از یاران و همرزمانش بر لزوم تداوم راه شهدا در بستر حفظ اقتدار و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: دشمنان بدانند که با ترورهای کور و حملات ناجوانمردانه هیچگاه نخواهند توانست حرکت انقلاب اسلامی را از مسیر ارزشهای متعالی بازدارند و این مهم تا نیل به جامعه مهدوی و تحت زعامت و فرماندهی مدبرانه فرمانده کل قوا ادامه خواهد داشت.
نقش غیرقابل انکار ایران در غرب آسیا
سرهنگ حسن حبیبی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان هم در این مراسم تحلیلی از دستاوردهای ایران اسلامی در حوزه اقتدار دفاعی و توان بازدارندگی ارائه داد و نقش ایران را به عنوان بازیگری برجسته و اثرگذار در غرب آسیا غیرقابل انکار دانست.
او افزود: دشمنان به خوبی آگاهند که نقش ایران در حوزه اوراسیا نیز قوام بخش تعادل بین قدرتهای بزرگ جهانی است و هرگونه تهدید علیه ایران معادلات بین المللی و رقابتهای شرق و غرب را دگرگون خواهد کرد.
گرامیداشت سالگرد شهادت سرلشکر شهید نامجو در رشت
در پایان این مراسم، به پاس قدردانی از رشادتهای سرلشکر شهید سید موسی نامجو، از فرزندان این شهید تجلیل شد.
سرلشکر شهید سید موسی نامجو به همراه جمعی از فرماندهان دفاع مقدس پس از انجام موفقیت آمیز عملیات ثامن الائمه از اهواز عازم تهران بودند که هواپیمای حامل آنها با ۷۷ سرنشین در حوالی کهریزک سقوط کرد و بر اثر آن، شماری از رزمندگان اسلام و فرماندهان ارشد سپاه و ارتش از جمله سرتیپ سید موسی نامجو، وزیر دفاع وقت به شهادت رسیدند.
منبع: صداوسیما