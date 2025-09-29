روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت: آتش سوزی در سایت ۵۶۰ هکتاری شهید رئیسی در محل انبار پروژه بوده و هیچگونه آسیبی به ساختمان‌ها و بلوک‌های در حال احداث وارد نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -حادثه آتش سوزی در سایت شهید رئیسی (۵۶۰ هکتاری) در محل انبار پروژه پل پارسیان مرکزی (۲) بوده است.
با بررسی میدانی و گزارش آتش نشانی شهر قم، خوشبختانه هیچ گونه آسیبی به ساختمان‌ها و بلوک‌های در حال احداث این پروژه وارد نشده است.

کارگاه شرکت‌ها و انبار‌های مربوط به آن، مطابق مفاد قرارداد منعقد شده با این اداره کل دارای بیمه حوادث و آتش سوزی هستند.

بر این اساس، بخشی از وسایل دپو شده در انبار که در این حادثه دچار خسارت شده‌اند، از محل بیمه مذکور جبران خسارت خواهند شد.

حادثه فوق، به هیچ وجه موجب تعطیلی کارگاه نشد و حتی بعد از این حریق، کارگران مشغول فعالیت بودند. واحد‌های این پروژه در موعد مقرر برای انتخاب واحد عرضه خواهد شد.

از تمام متقاضیان مسکن ملی قم به ویژه اعضای این پروژه، درخواست می‌شود به شایعات توجه نکنند و اخبار را از منابع رسمی دریافت کنند.

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و جانفشانی‌های کارکنان سازمان آتش نشانی و عرض خدا قوت، فرا رسیدن هفتم مهرماه روز آتش نشان را تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

منبع: روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قم

