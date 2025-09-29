باشگاه خبرنگاران جوان - سید مرتضی موسوی، امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران از هموار شدن راه شهرک سینمایی نور خبر داد و اظهار کرد: شهرک سینمایی نور (لوکیشن فیلم سینمایی محمد رسول الله) واقع در کیلومتر ۶۰ محور آزادراه قم- تهران که در طول سالیان گذشته احداث گردیده، فاقد راه دسترسی مناسب بود که به همین منظور احداث راه دسترسی شش کیلومتری با مشارکت دستگاه‌های مربوطه از سالیان گذشته در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.

وی افزود: دسترسی آسان به شهرک سینمایی نور، جذب گردشگر منطقه و اشتغال زایی از جمله اهداف احداث این مسیر دسترسی بوده است.

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌ها اداره کل راه و شهرسازی استان قم بیان کرد: این پروژه که از سال ۱۳۹۹ شروع به کار کرد به دلیل مشکلات اعتباری متوقف شد که در سال جاری با تخصیص اعتبارات لازم این مسیر دسترسی به صورت کامل احداث و تکمیل شد.

موسوی تصریح کرد: هم اکنون عملیات اجرای آسفالت مسیر در دست اجرا بوده که با اتمام آن و همچنین نصب تابلو و علائم ایمنی و خط کشی محور می‌تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی به اقدامات انجام شده برای احداث این مسیر حدود شش کیلومتری اشاره کرد و گفت: خاکبرداری، انفجار با مواد ناریه به منظور ترانشه برداری، اجرای لایه زیراساس و اساس و آسفالت ریزی از مهمترین اقدامات عمرانی در این مسیر دسترسی بوده است.

موسوی در پایان عنوان کرد: تکمیل محور شش کیلومتری شهرک سینمایی نور و ایجاد محور ایمن و قابل دسترس، توسعه گردشگری فرهنگی در این بخش از استان را به همراه خواهد داشت.