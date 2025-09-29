باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم پرداخت پاداش قهرمانان جهانی ۲۰۲۵ و رونمایی از برنامه راهبردی ۸ ساله دوم فدراسیون کشتی امروز دوشنبه در سالن کنفرانس این فدراسیون برگزار شد. این مراسم قرار بود با حضور سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان برگزار شود اما حضور معاون رییس‌جمهور و وزیر ورزش به خاطر جلسات فوری لغو شد.

این مراسم با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و مدال‌آوران و اعضای کادر فنی تیم‌های ملی کشتی در رقابت‌های جهانی کرواسی برگزار شد.

رئیس فدراسیون کشتی در این مراسم اظهار داشت: در این مراسم از برنامه هشت ساله فدراسیون رونمایی می‌شود. ما از برنامه پنج ساله با موفقیت عبور کردیم. برنامه دیگر ما تجلیل از قهرمانان است که پاداش فدراسیون پرداخت می شود و این پاداش از درآمدهای فدراسیون است.

وی گفت: برخی سوال می‌کنند که چرا فاصله مدال طلا و نقره زیاد است. در این باره می‌گویم ارزش تلاش برای طلا بسیار مهم است و ده‌ها مدال برنز یا نقره با طلای المپیک برابری نمی‌کنند. فضا برای کشتی بسیار مثبت است و رسانه‌ها از حاشیه بپرهیزند.

رئیس فدراسیون کشتی گفت: ما در سال ۲۰۱۸ فقط ۲ مدال گرفتیم و الان به ۱۵ مدال رسیدیم و این لطف خدا و دعای خیر مردم بود. کشتی ورزش اول مملکت است و این رشته با سایر رشته‌ها فاصله دارد. آرزوی ما این تعداد مدال نیست بلکه بلندپروازتر از این هستیم. اردوی تیم ملی تعطیلی ندارد و باید کشتی‌گیر در فدراسیون باشد. ما چرخه جدید تعریف می‌کنیم. کشتی‌گیر باید در اختیار باشد. کشتی‌گیران باید با رسانه ارتباط خوبی داشته باشند.

دبیر عنوان کرد: دوگانه من فقط با وطن‌فروش ها و خائنین است و با کس دیگری مشکل ندارم.

آیا ۱۵ مدال انتظار و توقع را از کشتی سخت نمی‌کند؟ وی در پاسخ به این سوال گفت: کشتی وقتی بزرگ بشود همه بزرگ خواهند شد. کشتی یک خانواده است و من هم توقعم از کشتی بالاست. یاد گرفتیم برای ایران سرباز باشیم. کار ما تازه شروع شده است و من باور دارم کار، باطل‌السحر است. مردم باید انتظار از کشتی داشته باشند تا ما بیشتر کار کنیم.

وی گفت: برخی سیاه‌نمایی می‌کنند که ورزش ایران بد است. کسی انتظار قهرمانی جام جهانی از فوتبال ندارد. این تیم به جام جهانی صعود کرده و مهم است. رشته های دیگری نیز پیشرفت خوبی دارند. ورزش و اقتصاد ارتباط کامل دارند. ورزش ایران در حال توسعه است. وقتی کل دنیا ما را تحریم می‌کنند، چکار باید کرد. ایران ۴۰ سال است تحریم و استوار ایستاده است. ما دنبال حاشیه نیستیم اما انتظار داریم براساس عدالت رفتار کنیم. باید کشتی براساس آورده دیده شود و این عدالت است. به دنبال قیاس کشتی با سایر رشته‌ها نیستم.

مبلغ پاداش اهدایی که از محل درآمدهای فدراسیون تأمین شده و مجزا از پاداش های مصوب وزارت ورزش و جوانان است، به شرح زیر است:

مدال طلای جهان: دریافت ۳ میلیارد تومان پاداش نقدی به همراه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه به‌مدت یک‌سال؛ رقمی که مجموعاً به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

مدال نقره جهان: دریافت ۷۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به همراه ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه.

مدال برنز جهان: دریافت ۵۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به همراه ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه.