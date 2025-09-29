باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرد که آمریکا در حال بررسی درخواست اوکراین برای دریافت موشکهای دوربرد تاماهاوک برای حمایت از تلاشهای این کشور در جنگ با روسیه است.
ونس توضیح داد که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، از آمریکا درخواست کرده است که این موشکها را به کشورهای اروپایی بفروشد تا آنها به نوبه خود موشکها را به اوکراین ارسال کنند. وی اشاره کرد که برد موشکهای تاماهاوک به ۲۵۰۰ کیلومتر میرسد.
ونس طی یک برنامه تلویزیونی گفت که دونالد ترامپ تصمیم نهایی در مورد اجازه دادن یا ندادن به این معامله را خواهد گرفت و افزود که آنها قطعا در حال بررسی تعدادی از درخواستهای ارائهشده از سوی اروپاییها هستند.
گزارش رویترز همچنین هشدار داد که چنین تسلیحاتی از نظر روسیه یک تشدیدکننده جنگ تلقی خواهد شد و مسکو آن را بر این اساس خواهد دید. ترامپ پیش از این درخواستها برای استفاده از موشکهای دوربرد را رد کرده بود، اما به ادعای ونس، او از خودداری ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، از رسیدن به یک توافق صلح، سرخورده شده است.
کیت کلوگ، فرستاده ویژه آمریکا به اوکراین، پیش از این گفته بود که ترامپ معتقد است کییف باید بتواند حملات دوربرد علیه روسیه انجام دهد. او در مصاحبه با فاکس نیوز افزوده بود: پاسخ مثبت است. از توانمندیها برای حمله به عمق استفاده کنید. چیزی به نام مکان امن وجود ندارد.
منبع: المیادین