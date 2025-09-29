فرماندار عجب شیر با هشدار نسبت به استخر‌های غیرمجاز ذخیره آب در باغات و مزارع گفت: این استخر‌ها بار‌ها باعث حادثه شده اند و هفته گذشته نیز دو حادثه غرق شدگی در این استخرها اتفاق افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - امیر عباس سلطان‌پور در مراسم روز آتش‌نشان در کنار درخواست اصلی خود از مردم مبنی بر پرهیز از ایجاد هرگونه استخر غیرمجاز و ناایمن در باغات از آتش‌نشانان خواست در کنار ماموریت‌های اصلی موضوع ایمن‌سازی این استخر‌ها را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

فرماندار عجب شیر با استقبال از مساعدت محمد احمدزاده شهردار عجب‌شیر برای ایجاد ایستگاه آتش‌نشانی در مسیر گردشگری قلعه‌چای بخشدار گله چای را مکلف به تعیین محل احداث و تامین بخشی از هزینه‌های آن کرد.

شهردار عجب شیر نیز با اشاره به گستردگی جغرافیایی شهرستان، آمادگی شهرداری برای مساعدت در راه‌اندازی این ایستگاه را اعلام کرد و وعده داد سختی‌کار آتش‌نشانان با همکاری فرمانداری در فیش‌های حقوقی اعمال شود.

در پایان این مراسم از آتش‌نشانان عجب‌شیر تجلیل به عمل آمد.

برچسب ها: روز آتش نشان ، مراسم تجلیل
خبرهای مرتبط
تجهیز ایستگاه‌های آتش نشانی مراغه
هزینه یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریالی برای تجهیز آتش‌نشانی تبریز
مهارت ویژه نیرو‌های آتش‌نشانی، کمبود تجهیزات را جبران می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری همایش بزرگ رزمندگان دفاع مقدس و یادواره شهدای اقتدار و جنگ تحمیلی درآذرشهر
هدف تحریم‌ها انقلاب است نه مسئله هسته‌ای
آخرین اخبار
برگزاری همایش بزرگ رزمندگان دفاع مقدس و یادواره شهدای اقتدار و جنگ تحمیلی درآذرشهر
هدف تحریم‌ها انقلاب است نه مسئله هسته‌ای
صدور پروانه اکتشاف برای ۱۳ محدوده در آذربایجان‌شرقی
اهدای ۱۱۱ واحد خون در جلفا
هشدار فرماندار عجب‌شیر درباره استخرهای غیرمجاز
اختصاص ۴.۵ میلیارد تومان برای کتابخانه‌های هریس و بخشایش
پیش بینی برداشت ۱۷۰ هزار تن سیب درختی از باغات مراغه
تولید بیش از ۹۵۵ تن عسل در اسکو
برگزاری اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی در تبریز