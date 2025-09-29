باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کولاک کارشناس ایرانی در پخش زنده BBC مجری شبکه انگلیسی را آچمز کرد! + فیلم

بخشی از صحبت‌های کارشناس وطن‌پرست ایرانی را در پخش زنده شبکه انگلیسی BBC را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید ابراهیمی‌مهر، کارشناس وطن‌پرست ایرانی در شبکه انگلیسی BBC گفت: گذشت زمان قاجار که می‌گفتند نفت بوی تعفن می‌دهد؛ نه خیر هسته‌ای بو نمی‌دهد و برای ایران بسیار مهم است.

مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر سیاست‌های این کشور که طی سال‌ها ایران را تجزیه کردند. ما نیازی به بمب اتم نداریم و ابزاری خطرناک‌تر از آن دراختیار داریم.

 

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۰۱:۲۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
احسنت . درود بر این شخص . مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس دقیقا معنیش میشه مرگ بر سیاستهای ضد ایرانی این دولتها و کسانیکه با ملت ایران دشمنی میکنن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
بسیار عالی و مستدل جواب بی بی سی را داد، دمت گرم آقای ابراهیمی عزیز
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
افتابه گرفت کل هیکلش
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
خیلی خوشم اومد اغای ابراهیمی به این میگن دفاع از میهن و دستاوردهایش
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
دمش گرم
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۲۰:۳۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
بسیاری عالی
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
دست بی بی سی برای مردم ایران رو شده دیگه بهش نپردازید
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
ماشا الله به غیرت و شرافت ایرانی وطن دوست
ممنون شما جناب ابراهیمی مهر
چه خوب شعارهای ضد سیاست زورگویانه و قلدرانه رو تکرار کردید و چه بهتر اصل مطلب فواید انرژی هسته ای و اهمیت اون و مداخله از سر ترس غرب با ایران رو تو این زمان محدود با زبان قرا بیان کردید سپاس فراووون از شما
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فریدون
۱۸:۳۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
ای جانم ... من که خیلی لذت بردم از جوابهاش . شیر مادر نان پدر حلالت مرد. عاقبت بخیر بشی انشاءالله
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
رحمت به شیرت
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وحید اشکان مهر
۱۸:۰۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
ای درود به شرفت
لعنت ب خائن ب وطن
زنده باد ایران
زندباد ولی فقیه
۰
۱۱
پاسخ دادن