کولاک کارشناس ایرانی در پخش زنده BBC مجری شبکه انگلیسی را آچمز کرد! + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید ابراهیمی‌مهر، کارشناس وطن‌پرست ایرانی در شبکه انگلیسی BBC گفت: گذشت زمان قاجار که می‌گفتند نفت بوی تعفن می‌دهد؛ نه خیر هسته‌ای بو نمی‌دهد و برای ایران بسیار مهم است.

مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر سیاست‌های این کشور که طی سال‌ها ایران را تجزیه کردند. ما نیازی به بمب اتم نداریم و ابزاری خطرناک‌تر از آن دراختیار داریم.