در این داده‌نما مشاهده می‌کنید که نابرابری هزینه‌های خانوار در سال ۱۴۰۲ چشمگیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آمار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نابرابری در هزینه‌های خانوار همچنان چشمگیر است.

دهک دهم به تنهایی ۳۱.۹٪ از کل هزینه‌های کشور را انجام داده است.

سهم ۵ دهک پایین (نصف جمعیت کشور) تنها ۲۳٪ است.

دهک دهم حدود ۱۲ برابر دهک اول هزینه کرده است.

این ارقام تصویری روشن از شکاف اقتصادی در جامعه ارائه می‌دهند.

این نابرابری اهمیت دارد، چون می‌تواند فرصت‌ها، دسترسی به خدمات و رفاه عمومی را برای بخش بزرگی از جامعه محدود کند و برای کاهش آن می‌توان با سیاست‌های حمایتی هدفمند، مالیات تصاعدی و تقویت دسترسی به آموزش و اشتغال، تعادل بیشتری ایجاد کرد.

من رو گذاشتن دهک ۱۰ ، به خدا قسم فقط حقوق اداره کار دارم، خانه ندارم، ماشینم رو هم در بورس باختم
