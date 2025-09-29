با همکاری مشترک مراکز الزهرا (س) و حشمت رشت، مادر ۱۹ ساله مبتلا به بیماری قلبی اولین فرزند خود را به دنیا آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: یک مادر ۱۹ ساله مبتلا به بیماری قلبی نیازمند مراقبت ویژه بستری در مرکز آموزشی و درمانی حشمت رشت با همکاری مشترک تیم‌های جراحی، زنان و قلب و عروق مراکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) این شهر اولین فرزند خود را به دنیا آورد.

این زایمان توسط تیم جراحی مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)، دکتر زهرا حمیدی مدنی (متخصص زنان و زایمان فلوشیپ طب مادر و جنین) و دکتر میثاء نقدی‌پور (متخصص زنان و زایمان فلوشیپ کف و لگن) با همراهی تیم بیهوشی قلب دکتر میرمنصوری، دکتر ایمان‌طلب و دکتر فراق‌نیا (متخصص قلب و عروق) در اتاق عمل مرکز آموزشی و درمانی حشمت زایمان صورت گرفت و نوزاد دختر این خانواده سالم به دنیا آمده است.

