معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا اعلام کرد: گشت‌های پلیس آگاهی با کشف صد‌ها خودروی سرقتی و دستگیری ۴۴۵ سارق، ضربه سنگینی به مجرمان وارد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ محسن محسنی فرد، معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه گشت‌های ویژه پلیس آگاهی نقش بسیار مهمی را در کاهش جرایم و احساس امنیت مردم دارند، اظهار داشت: واحد‌های گشت پلیس آگاهی سراسر کشور در شهریور ماه سال جاری در مجموع تعداد ۳۸۰ دستگاه وسایل نقلیه مسروقه و تعداد ۹۱۶ دستگاه وسائل نقلیه تحت تعقیب را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در بازه زمانی مذکور در سراسر کشور مجموع تعداد ۴۴۵ سارق و متهم توسط خودرو‌های گشت دستگیر شده‌اند.

معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا گفت: دستگیری متهم مسلح به همراه کشف دو قبضه اسلحه و یک کیلو مواد مخدر، توقیف یک دستگاه خودرو به همراه دستگیری سارق سابقه دار منزل و کشف مقادیری زیادی اموال مسروقه، کشف خودرو مسروقه از سارق سابقه دار با ۱۵ فقره سابقه کیفری، کشف یک دستگاه خودرو مسروقه با پلاک جعلی و دستگیری سارق سابقه دار بخشی از عملکرد واحد‌های گشت در کشور بوده است.

سرهنگ محسنی فرد تاکید کرد: مبارزه با جرایم علنی و خشن، ناامن سازی محیط جرم برای مجرمان حرفه‌ای، انجام ماموریت‌های تخصصی میدانی در حوزه جرم یابی و کنترل میدانی مجرمان از وظایف ذاتی این واحد‌ها است.

منبع: مهر

