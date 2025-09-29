باشگاه خبرنگاران جوان - سیداحمد احمدیزاده در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس با تأکید بر اینکه روابط عمومی جایگاه تشریفاتی ندارد، تصریح کرد: برخی مدیران اجرایی هنوز نگاه تشریفاتی به روابط عمومی دارند، در حالی که امکانات و نیروی انسانی در این حوزه بسیار مهم است.
مشاور عالی و رئیس حوزه استانداری فارس تأکید کرد: باید مدیران را متقاعد کنیم که روابط عمومی، چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویای دولت است و این باور باید در مدیران نهادینه شود.
احمدیزاده تعامل و ارتباط مستمر با رسانهها و حوزههای خبری استان، مقابله با موج ناامیدی و یأس که دشمنان بر آن تمرکز کردهاند و انتشار اخبار امیدبخش، نشاطآور و اطلاعرسانی هدفمند را از جمله انتظارات خود از روابط عمومیها بیان کرد.
او همچنین بر ضرورت برنامهریزی برای ارتباط با فعالان اجتماعی، نخبگان و گروههای مرجع در حوزه روابط عمومی تأکید کرد و گفت: این اقشار باید در جریان عملکرد دولت و مدیریت ارشد استان قرار گیرند تا بستر لازم برای مشارکت مردم بیش از پیش فراهم شود.
مشاور عالی استاندار فارس با بیان اینکه در کنار اطلاعرسانی، وظیفه تبیین سیاستها، برنامهها و دستاوردهای دولت و حاکمیت نیز بر عهده روابط عمومیهاست، افزود: افزودن پسوند امور بینالملل به روابط عمومیها میتواند در معرفی برند فارس در سطح ملی و بینالمللی مؤثر باشد و نقش مهمی در جذب سرمایهگذار خارجی ایفا کند.
احمدیزاده پیشنهاد داد که هر شش ماه یکبار ارزیابی عملکرد ادارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی انجام شود و در جلسات شورای اداری، از روابط عمومیهای منتخب تقدیر به عمل آید چرا که این اقدام موجب برجسته شدن جایگاه روابط عمومی خواهد شد.
او در پایان از تلاشهای محمدجواد برزگر تقدیر کرد و گفت: روابط عمومیها انعکاسدهنده دستاوردها و تلاشهای دولت و دستگاههای حاکمیتی هستند و همه دستگاههای اجرایی باید در این مسیر روابط عمومی را همراهی کنند.
در ادامه مراسم، سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استان فارس با تأکید بر اهمیت نقش روابط عمومی در ایجاد امید و آگاهی گفت: مطابق دیدگاههای استاندار، امنیت روانی، ستون نامرئی انسجام اجتماعی است و وظیفه روابط عمومی همراهی با دستگاههای حاکمیتی در ایجاد انسجام و برقراری آرامش در سطح جامعه است.
حسن دهقان بر ضرورت بازگرداندن مرجعیت رسانهای تأکید کرد و گفت: کسانی که میتوانند در این مسیر نقش ایفا کنند باید به میدان بیایند.
او تدوین نظام مسائل روابط عمومیهای استان را اولویت اول خود برشمرد و تصریح کرد: برای مقابله با جنگ رسانهای که آرامش و اتحاد مردم را نشانه گرفته است به تمهیدات و امکاناتی در روابطعمومیها نیاز داریم که باید مدیران دستگاهها نسبت به تأمین آن گامهای بلندی بردارند.
دهقان در پایان تأکید کرد: ظرفیتهای استان را نباید فراموش کرد و مدیران دستگاههای اجرایی باید دراجتماعات مردمی و سازمانهای مردمنهاد حضور یابند، سخن بگویند و گزارش عملکرد ارائه دهند تا ارتباط مستقیم با جامعه برقرار شود.
در این جلسه مدیرکل پیشین روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس از شورای هماهنگی روابط عمومی استان فارس بابت مشورتهای سازنده و آمادگی برای انتخابات هیئت رئیسه تشکر کرد و گفت: تلاش کردیم گفتمان روابط عمومی همراستا با منویات استاندار فارس شکل گیرد.
محمدجواد برزگر با تأکید بر دشواریهای حرفه روابط عمومی، آن را عرصهای شبانهروزی و نیازمند صرف انرژی دانست و از همکاران خواست با صداقت و همدلی، مدیرکل جدید روابط عمومی را همراهی کنند.
در این مراسم از زحمات محمدجواد برزگر قدردانی و حسن دهقان به عنوان سرپرست ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس معارفه شد.
منبع: استانداری فارس