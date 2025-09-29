باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان، در جریان این بازدید، خانم مریم کاظمیپور، سرپرست کاروان اعزامی جمهوری اسلامی ایران با اعضای تیم، کادر فنی و مسئولان برگزاری اردو دیدار و گفتوگو کرد و ضمن ارزیابی امکانات موجود، بر لزوم ارتقای سطح کیفی اردوها و تأمین نیازهای تخصصی تیمهای ملی تأکید نمود.
کاظمیپور در سخنانی با اشاره به اهمیت تیمهای پایه در توسعه ورزشهای پارالمپیکی، اظهار داشت:
«توجه به ردههای سنی پایه و فراهمسازی بستر مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادها، یکی از راهبردهای اصلی در مسیر موفقیتهای بلندمدت کاروان ورزشی کشور است.»
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که تیم گلبال جوانان با بهرهگیری از آمادگی مناسب و تلاش مستمر، بتواند حضوری شایسته در رویدادهای پیشرو داشته باشد و افتخاری دیگر برای ورزش کشور رقم بزند.
گفتنی است، خانم منیر سبحانپرست، کارشناس فنی پارالمپیک نیز در این دیدار سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای پاراآسیایی جوانان امارات را همراهی کرد.