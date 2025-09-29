باشگاه خبرنگاران جوان - صابر پرنیان گفت: ۱۳ محدوده پلیمتال (فلزی) بخشی از پهنه اکتشافی سونگون - تکاب هستند که عملیات پیجویی آن در ۲ سال آینده توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) انجام خواهد شد.
پرنیان با اشاره به اینکه اکتشاف تفصیلی از پرهزینهترین و پرریسکترین مراحل فعالیت معدنی است، افزود: پس از پایان عملیات اکتشاف، این محدودهها از طریق مزایده عمومی در اختیار بخش خصوصی دارای صلاحیت فنی و مالی قرار خواهند گرفت.
وی اظهار کرد: با تکمیل عملیات اکتشاف، شاهد افزایش چشمگیر ذخایر معادن فلزی استان بهویژه در حوزههای طلا و مس خواهیم بود، موضوعی که میتواند تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی آذربایجان شرقی داشته باشد.
به گفته پرنیان، این ۱۳ محدوده در وسعت جغرافیایی شهرستانهای چاراویماق، هشترود، میانه، اهر، هریس، ورزقان، بستانآباد، هوراند، کلیبر و سراب واقع شدهاند و نتایج حاصل از این اکتشافات، نقش مهمی در رونق اقتصادی استان و این شهرستانها خواهد داشت.
مدیر کل صمت آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری دولتی در بخش معادن، از برنامههای اصلی این اداره کل بوده و با صدور مجوزهای ۱۳گانه جدید گام مهمی در مسیر تحقق این هدف برداشته شده است.
منبع:ایرنا