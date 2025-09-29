وزیر دارایی اسرائیل پیش از دیدار نتانیاهو با ترامپ در کاخ سفید خواستار آن شد که ارتش این رژیم «آزادی عملیاتی کامل» را در غزه حفظ کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی راست افراطی اسرائیل روز دوشنبه پیش از دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید خواستار آن شد که ارتش «آزادی عملیاتی کامل» را در غزه حفظ کند.
انتظار میرود ترامپ نتانیاهو را تحت فشار قرار دهد تا با طرح صلح ۲۱ مادهای او که پس از تقریباً دو سال درگیری پیشنهاد شده است، موافقت کند.
اسموتریچ در یک پست طولانی در ایکس از ارتش خواست که «به طور دائم در محدوده از جمله کریدور فیلادلفیا آزادی عملیاتی کامل را در سراسر نوار غزه حفظ کند.»
این کریدور، در امتداد مرز غزه و مصر برای اسرائیل بسیار مهم تلقی میشود. به گفته یک منبع دیپلماتیک، طرح ترامپ شامل خروج اسرائیل از این قلمرو است.
اسموتریچ همچنین هرگونه نقشی برای تشکیلات خودگردان فلسطین مستقر در کرانه باختری در آینده غزه را رد کرد که از جمله بحثبرانگیزترین جنبههای طرح ترامپ است. نتانیاهو همچنین ایده دخالت این تشکیلات در آینده غزه را رد کرده است.
اسموتریچ همچنین خواستار عدم دخالت قطر در آینده سرزمین فلسطین نیز شد. او مدعی شد: «زمان آن رسیده است که به ریاکاری و دوگانگی قطر که تروریسم را تشویق و تأمین مالی میکند، پایان داده شود.»
اسرائیل اخیراً در تلاشی برای هدف قرار دادن رهبران حماس، قطر، متحد آمریکا و میانجی اصلی آتشبس غزه را هدف قرار داد، اقدامی که ترامپ با آن مخالفت کرد.
اسموتریچ همچنین خواستار آن شد که «حتی به طور ضمنی، هیچ اشارهای به یک کشور فلسطینی که موجودیت اسرائیل را به خطر میاندازد، نشود»، که تکرار اظهارات نتانیاهو بود.
ترامپ هفته گذشته به نتانیاهو در مورد الحاق کرانه باختری، همانطور که اعضای کابینه اسرائیل به دنبال آن هستند، هشدار داد. نتانیاهو برای حفظ اکثریت پارلمانی خود به حزب صهیونیسم مذهبی اسموتریچ وابسته است.
منبع: العربیه انگلیسی