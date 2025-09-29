کاپیتان تیم فوتبال موهان باگان هند از سیاست کنفدراسیون فوتبال آسیا در قبال این باشگاه بابت عدم سفر به ایران انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال موهان باگان هند، یکی از رقبای سپاهان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، از سفر به ایران برای دیدار با نماینده کشورمان خودداری کرد. به همین دلیل، پرونده این مسابقه به کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ارجاع شد.

باشگاه هندی با طرح ادعای «نبود امنیت در ایران» خواستار برگزاری این مسابقه در زمین بی‌طرف شد؛ درخواستی که با مخالفت AFC روبه‌رو شد. با این حال، موهان باگان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد قصد دارد از کنفدراسیون فوتبال آسیا به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) شکایت کند.

در همین زمینه، «سوبهاسیش بوس» کاپیتان موهان باگان با انتشار حکمی قدیمی از سال ۲۰۲۰ که طی آن AFC بازی‌های آسیایی نمایندگان ایران (شهرخودرو و استقلال) را به زمین بی‌طرف منتقل کرده بود، در فضای مجازی نوشت: «زمین بی‌طرف برای دیگران، اما نه برای موهان باگان؟ فقط به این دلیل که تیمی از هند است؟»

کاپیتان هندی این اقدام AFC را تصمیمی نژادپرستانه دانست. این در حالی است که تیم‌های الوحده امارات و المحرق بحرین برای بازی با تراکتور و استقلال بدون هیچ مشکلی به ایران سفر کرده و دیدار‌های خود را برگزار کردند.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
متأسفانه در جهان کنونی ، ورزش با سیاست یکی شده. نمونه اش رو همه می‌دونیم که روسیه تحریم شده ، اسرائیل نه.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
گاو پرستها هم برای ما آدم شدن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
خنده داره واقعا هندوستان خودش چند سال با پاکستان جنگ داره بعد دم از امنیت میزنه اول کشور خودتون رو درست کنید بعد ادای مفت در بیارید شما در حد ایران نیستید
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۰:۵۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
چه مشکلی الان الوحده اومد چیزی شد یا تیم‌های دیگه میان چیزی میشه اینا خودشون یه مشکلی دارن امنیت ایران بهانه کردن
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۹:۴۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
این دلقک بازی ها مال چند سال پیش بود
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
ورزش را باید از سیاست دور نگه داریم اگر باسیاست رفتار میشد دبیر از فدراسیون کنار گذاشته میشد این موفقیت بدست نمی آمد ورزشکاران هم از سیاست دورباشند
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
هندیهای بدبخت همان بهتر که تو سری خور انگلیس باشید
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمدنیایی
۱۹:۰۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
مگه هند هم فوتبال داره ?
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
بدرک ک نمیان
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
وکیل AFC به دادگاه عالی ورزش خواهد گفت: با این تفاسیر هند به علت تهدید دائمی حمله اتمی از سوی پاکستان، تا زمانی که کشور پاکستان وجود دارد، هند صلاحیت برگزاری هیچ مسابقه ورزشی بین المللی را ندارد.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
همیشه نوکر استعمارگران بوده و هستند دیگه عادت کردند بیجاره ها
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
هند میگه ایران ناامنه?????
۰
۴
پاسخ دادن
