کاپیتان تیم فوتبال موهان باگان هند از سیاست کنفدراسیون فوتبال آسیا در قبال این باشگاه بابت عدم سفر به ایران انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال موهان باگان هند، یکی از رقبای سپاهان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، از سفر به ایران برای دیدار با نماینده کشورمان خودداری کرد. به همین دلیل، پرونده این مسابقه به کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ارجاع شد.

باشگاه هندی با طرح ادعای «نبود امنیت در ایران» خواستار برگزاری این مسابقه در زمین بی‌طرف شد؛ درخواستی که با مخالفت AFC روبه‌رو شد. با این حال، موهان باگان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد قصد دارد از کنفدراسیون فوتبال آسیا به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) شکایت کند.

در همین زمینه، «سوبهاسیش بوس» کاپیتان موهان باگان با انتشار حکمی قدیمی از سال ۲۰۲۰ که طی آن AFC بازی‌های آسیایی نمایندگان ایران (شهرخودرو و استقلال) را به زمین بی‌طرف منتقل کرده بود، در فضای مجازی نوشت: «زمین بی‌طرف برای دیگران، اما نه برای موهان باگان؟ فقط به این دلیل که تیمی از هند است؟»

کاپیتان هندی این اقدام AFC را تصمیمی نژادپرستانه دانست. این در حالی است که تیم‌های الوحده امارات و المحرق بحرین برای بازی با تراکتور و استقلال بدون هیچ مشکلی به ایران سفر کرده و دیدار‌های خود را برگزار کردند.