مکانیسم ماشه با اتکا به مردم بی اثر خواهد شد+ فیلم

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: مکانیسم ماشه با اتکا به اقتصاد مردمی بی اثر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید حامد حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: اگر مسیر اقتصاد کشور به دولت متکی باشد، حصول نتایج بسیار زمان‌بر خواهد بود، اما اگر اقتصاد متکی به مردم باشد، هبچ مکانیسمی حتی مکانیسم ماشه قادر به سد کردن اقتصاد ایران نخواهد بود.

وی افزود: بخش خصوصی امروز برای انتقال پول نیازمند حمایت جدی دولت و حاکمیت است، چراکه نقل و انتقال پول، و انتقال‌های بانکی سخت‌تر شده است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: در بخش پیمان‌سپاری ارزی و رفع تعهدات داخلی نیز نیازمند اصلاح روند موجود هستیم و انتظار داریم بانک مرکزی به برخی از اعضای اتحادیه، اجازه عرضه ارز در بازار دوم را بدهد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
باشه
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
الهه ز
۰۵:۲۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
شما مسیولین که میگفتین چیز جدیدی نیست و فقط جنبه روانی داره..
چیشد پس
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
وزرا توسط دلالان هدایت میشوند وزیران فقط وعده فردا میدهند معلوم نیست کدام فردا باید اهتکارهارا جمع کنید فرض بکنید الان درجنگ هستیم آیا بازار اینگونه اداره خواهید دست دلالان واهتکار کنندگان باید قطع بشود
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
دستتون از دنیا کوتاه میشه یاد مردم می افتین اگر از اول طبق رهنمود رهبری عمل می کردید کار به اینجا ها نمی کشید
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
اسنپ بک وقتی دلار از ۲۵هزار تومان گذشت برای مردم فعال شد ،،الان شاید و فقط شاید کمی مسئولین به زحمت بیافتند ،،،،،فعلا که بازار که دست دولت است قفل شده
۰
۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
حدود ۵۰ ساله اتکا به مردم و حالا مردم فقیر ترین دردنیا هستیم با رئال روزانه کار وبا دولار ۱۱۳هزارتومان خرج من راننده تاکسی در جنوب فارس از صبح ساعت ۷ تا ۸شب حدود دو دولار کار کردم حدود ۲۲۰ هزارتومان اگر استهلاک و بیمه ووو ازش کم کنیم هیچ حالا منظورتان ازاتکا به مردم گرانی برق بنزین و ووووو..........حتما هست
۰
۸
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۰:۵۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
اگه فرصت طلب های رانت خوار بگذارند
۰
۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
چ رویی دارین باز گفتین مردم
۰
۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
دیگه مردم چیزی ازشون نمونده
۰
۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
هنوزهیچی نشده مغازه داران گوشت گرون کردن برنج گرون شده تا۴۰۰تومن روغن گیرنمیادفکری برای گرانی بکنید
۱
۷
Iran (Islamic Republic of)
وطن پرست
۱۹:۴۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
در صورتی برطرف میشه که دولت خارج از منافع خودش حمایت ۱۰۰درصد از تولید داخل داشته باشه بخصوص کارگاه های کوچک حمایت کنه و تسهیل کنه راه صادرات به کشور های همسایه وبخصوص کشورهای شمالی
۰
۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
میخاستم مکانیسم ما. نشه خخخخخ
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
مردم اتکا قرار دادید منظورتون تحمل فشار هست
۰
۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
مردم
دقیقا کدومشون
۰
۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
یعنی مردم تحمل کنید ک ما هنوز تو ۵۰ سال مملکت داری و سیاست خارجی بلد نیستیم
۰
۵
