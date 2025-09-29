مکانیسم ماشه با اتکا به مردم بی اثر خواهد شد+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید حامد حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: اگر مسیر اقتصاد کشور به دولت متکی باشد، حصول نتایج بسیار زمان‌بر خواهد بود، اما اگر اقتصاد متکی به مردم باشد، هبچ مکانیسمی حتی مکانیسم ماشه قادر به سد کردن اقتصاد ایران نخواهد بود.

وی افزود: بخش خصوصی امروز برای انتقال پول نیازمند حمایت جدی دولت و حاکمیت است، چراکه نقل و انتقال پول، و انتقال‌های بانکی سخت‌تر شده است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: در بخش پیمان‌سپاری ارزی و رفع تعهدات داخلی نیز نیازمند اصلاح روند موجود هستیم و انتظار داریم بانک مرکزی به برخی از اعضای اتحادیه، اجازه عرضه ارز در بازار دوم را بدهد.