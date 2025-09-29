باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بندرها را خواهیم بست + فیلم

بندرها را خواهیم بست نام پویشی است که اتحادیه کارگران اروپا از ابتدای حرکت کاروان صمود به سمت غزه به راه انداخته اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارگران اروپا اعلام کرده‌اند در صورت هرگونه تهدید کاروان صمود بنادر اروپا را برای تمام کشتی‌ها خواهند بست.

مسئولان کاروان صمود اعلام کردند: تا دو روز دیگر به منطقه خطر می‌رسند و ممکن است مورد حمله صهیونیست‌ها قرار بگیرند.

 

