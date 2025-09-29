بندرها را خواهیم بست + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u062f\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0647\u0631\u06af\u0648\u0646\u0647 \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0635\u0645\u0648\u062f \u0628\u0646\u0627\u062f\u0631 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0645 \u06a9\u0634\u062a\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0628\u0633\u062a.\n\u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0635\u0645\u0648\u062f \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f: \u062a\u0627 \u062f\u0648 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u062e\u0637\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u0646\u062f \u0648 \u0645\u0645\u06a9\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u0646\u062f.\n\u00a0\n