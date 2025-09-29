زنجیره تولید مرغ لاین با کمک فناوری بومی تا یک دهه آینده به نتیجه خواهد رسید

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیست و سلول‌های بنیادی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: تحقیق و پژوهش در حوزه فناوری‌های کاربردی به منظور تکمیل زنجیره تولید مرغ لاین همچون واکسن و خوراک مرغ آغاز شده و حداکثر تا یک دهه دیگر به نتیجه خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی قانعی امروز دوشنبه هفتم مهرماه در نشست خبری ارائه برنامه‌ها و دستاورد‌های کلان پروژه‌های حوزه زیست فناوری در سخنانی، موضوعاتی شامل پروبیوتیک ها، ویروس‌های ضد سرطان، شیوه‌های تشخیصی از طریق مایکرو آر ان‌ای و همچنین دارو‌های مونوکلونال آنتی بادی را چهار پروژه کلانی نام برد که ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیست وسلول‌های بنیادی معاونت علمی در طول سال‌های گذشته هدایت و حمایت تحقیقاتی خود را بر آنها متمرکز کرده است.

وی افزود: این چهار پروژه درواقع در راستای اعلام اولویت‌های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیست وسلول‌های بنیادی معاونت علمی، به دانشگاه‌ها و محققان برتر کشور معرفی شده و امور پژوهشی نیز در قالب قرارداد‌های خطرپذیر پیگیری شده است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیست وسلول‌های بنیادی معاونت علمی با بیان اینکه، انعقاد قرارداد‌های پژوهشی در راستای حمایت از دانش بنیان‌ها و محققان فعال در این زمینه‌ها تا سطح تولید نیمه صنعتی است، تاکیدکرد: البته تولید صنعتی فناور‌های مرتبط باید در کارخانه شکل گرفته و ستاد از این فناوری تا سطح نیمه صنعتی حمایت و خطر پذیری پروژه‌ها را متقبل شده است.

به گفته قانعی، هم اکنون دانش بنیان‌ها به اندازه مورد نیاز از توان مالی برخوردار نیستند که بتوانند در اجرای پروژه‌ها ریسک کنند لذا این ستاد، حمایت‌های لازم را برای توسعه زیست فناوری از شرکت‌های دانش بنیان فراهم می‌کند تا شرکت‌ها خطرپذیری را پذیرفته و به این عرصه ورود کنند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیست و سلول‌های بنیادی معاونت علمی در ادامه با تاکید بر تمرکز بر استفاده از پروبیوتیک‌ها به منظور ارتقای امنیت غذایی کشور، بحث مربوط به «امینت غذایی» را از زنجیره‌های باارزش ایجاد مرجعیت علمی در حوزه زیست مهندسی دانست و گفت: ایران جزو کشور‌هایی با آمار بالا در زمینه مصرف آنتی‌بیوتیک در حوزه‌های دامی، آبزیان، طیور است.

قانعی در ادامه موضوع مرغ لاین را یکی از کلان پروژه‌های دیگر ستاد زیست فناوری به لحاظ سهم این محصول در سبد غذایی مردم عنوان کرد و افزود: از جمله دلایل این است که سایر منابع دیگر پروتئینی آنقدر زیاد در دسترس مردم نیست.

وی یادآورشد: پیش از انقلاب از محل مرغ لاین موجود بیش از ۸۰ درصد نیاز کشور به شکل داخلی تامین می‌شد، اما پس از آن عمده تمرکز بر واردات مرکز بود.

قانعی در ادامه موضوع مرغ لاین را یکی از کلان پروژه‌های دیگر ستاد زیست فناوری به لحاظ سهم این محصول در سبد غذایی مردم عنوان کرد. دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیست و سلول‌های بنیادی معاونت علمی افزود: این موضوع باعث شد که در سطح کلان کشور تصمیم گرفته شود که روی مرغ لاین بومی به شکل جدی کار شود و این ماموریت با ورود رهبر معظم انقلاب و شورای امنیت ملی در سطح کلان به منظور کار تحقیق و فناوری مورد نیاز به معاونت علمی سپرده شد.

وی گفت: معاونت علمی پروژه احیای مرغ لاین را در سال ۱۳۹۹ به ستاد توسعه زیست فناوری واگذار کرد به طوری که با اقدامات فناورانه رغبت لازم برای ورود بخش خصوصی ایجاد و از سال ۱۴۰۱ کار شروع شد.

