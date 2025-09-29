باشگاه خبرنگاران جوان- موسی خدادای، نماینده کمیته ملی المپیک افغانستان در ایران، اعلام کرد که هم‌اکنون مهاجرین افغانستانی در ایران در ۴۴ رشته ورزشی فعالیت دارند و حدود ۱۰ درصد ورزشکاران، بانوان هستند که در ۲۱ رشته مشغول تمرین و مسابقه‌اند.

وی افزود: «هدف اصلی ما، شناسایی استعدادهای برتر و معرفی آنان به تیم‌های ملی افغانستان برای حضور در مسابقات بین‌المللی است.» وی توضیح داد که قبل از اعزام به مسابقات بین‌المللی، مسابقات استانی برگزار می‌شود و پس از انتخاب بهترین‌ها در سطح استان‌ها، ورزشکاران برای انتخابی تیم ملی افغانستان آماده می‌شوند.

وی همچنین گفت: رایزنی‌ها در جریان است تا دیداری میان احمدالله وثیق، رئیس تربیت بدنی افغانستان، و احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران، برای امضای تفاهم‌نامه همکاری در حوزه ورزش و حمایت از ورزشکاران برگزار شود.

آقای خدادای که در مشهد و در اختتامیه دومین دوره مسابقات جام وحدت حضور داشت، در پاسخ به سوال خبرنگار درباره دلیل برگزار نشدن مسابقات فوتسال کشوری در بین مهاجرین طی یک سال گذشته گفت که این موضوع در حال بررسی و برنامه‌ریزی است تا در آینده برگزار شود.

خدادای در پایان اظهار داشت: «در حال حاضر، مهاجرین افغانستانی اجازه شرکت در مسابقات کشوری ایران را ندارند، اما با رایزنی‌های انجام شده، در آینده شرایطی فراهم خواهد شد تا بتوانند در این مسابقات حضور داشته باشند. دولت افغانستان نیز حمایت خود از ورزشکاران مهاجر را ادامه خواهد داد.»

وی همچنین گفت: «مهاجرت خود با چالش‌ها و مشکلاتی همراه است، اما با همکاری ادارات جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از این موانع برطرف شده است.»