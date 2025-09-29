باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کیث کلوگ، فرستاده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از تغییر موضع اخیر دولت آمریکا در مورد درگیری اوکراین، احتمال حملات دوربرد اوکراین علیه روسیه با سلاح‌های آمریکایی را مطرح کرده است.

در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز که روز یکشنبه پخش شد از کلوگ پرسیده شد که آیا ترامپ چند روز پس از متهم شدن مسکو به ارسال جت‌های جنگنده و پهپاد‌هایی که حریم هوایی چندین کشور اروپایی را نقض کرده‌اند، مجوز حملات به عمق خاک روسیه را داده است یا خیر.

او گفت: «با خواندن آنچه (ترامپ) گفته است و آنچه معاون رئیس جمهور (جی دی) ونس و همچنین (وزیر امور خارجه مارکو) روبیو گفته‌اند، پاسخ مثبت است.

معاون رئیس جمهور آمریکا، ونس روز یکشنبه در یک برنامه جداگانه فاکس نیوز گفت که ایالات متحده در حال «مذاکراتی» در مورد دادن موشک‌های کروز دوربرد تاماهاک به کی یف است، درخواستی که ترامپ قبلاً آن را رد کرده بود.

ونس با اشاره به موشک‌ها گفت: «این چیزی است که رئیس جمهور تصمیم نهایی را در مورد آن خواهد گرفت.» و افزود که ایالات متحده «در حال بررسی تعدادی از درخواست‌های اروپایی‌هاست.»

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که «هیچ نوشدارویی وجود ندارد که بتواند وضعیت را برای رژیم کی یف تغییر دهد. هیچ سلاح جادویی وجود ندارد. چه تاماهاک باشد و چه موشک‌های دیگر، آنها قادر به تغییر پویایی نخواهند بود.»

ترامپ هفته گذشته پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت که کی یف با کمک اتحادیه اروپا در موقعیتی است که می‌تواند بجنگد و «تمام اوکراین را به شکل اصلی خود بازگرداند».

این نشان دهنده تغییر موضع ترامپ در قبال اوکراین است، چرا که او در جریان یک درگیری تلویزیونی در دفتر بیضی شکل در ماه فوریه به زلنسکی گفته بود که «شما کارت‌های لازم برای شکست دادن روسیه را ندارید».

روسیه قول داده است که به حمله خود در این درگیری سه سال و نیمه ادامه دهد و کرملین اخیراً ادعای ترامپ مبنی بر اینکه این کشور یک «ببر کاغذی» با اقتصاد شناور است را رد کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه