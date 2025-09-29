فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) از گروه پدافند هوایی دزفول بازدید و آمادگی دفاعی این یگان را ارزیابی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) جمهوری اسلامی ایران از گروه پدافند هوایی دزفول بازدید کرد و از نزدیک در جریان توان رزم و آمادگی دفاعی این یگان قرار گرفت و آن را مورد ارزیابی عملیاتی قرار داد.

وی همچنین در جریان بازدید از یگان‌های پدافندی جنوب غرب، با خانواده شهید سروان «پوریا حاتمی» دیدار و یاد و خاطره شهدای پدافندی را گرامیداشت.

امیر سرتیپ صباحی‌فرد در جمع خانواده شهید حاتمی با بیان اینکه شهدای پدافندی جانانه در برابر رژیم منحوس صهیونیستی ایستادند تا هموطنانمان در امنیت و آرامش باشند، گفت: شهیدان مایه عزت و آبروی کشور و نظام اسلامی هستند. صلابت و رشادت شهدای پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بی‌بدیل و غیرقابل توصیف است.

منبع: ارتش جمهوری اسلامی ایران

