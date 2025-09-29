معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به مناسبت روز آتش نشان، تاکید کرد: آتش‌نشانان ستون‌های استوار انسجام اجتماعی و پیروزی ملی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به مناسبت روز آتش نشان به شرح زیر است:

هفتم مهرماه، روز آتش‌نشان، یادآور ایثار، شجاعت و فداکاری عزیزانی است که با ایمان راسخ و روحیه‌ای ازخودگذشته، در لحظه‌های خطر، جان خویش را سپر امنیت و آرامش مردم می‌کنند.

در جنگ ۱۲ روزه اخیر، آتش‌نشانان غیور در کنار سایر نیرو‌های امدادی و خدماتی، جلوه‌ای ماندگار از ایستادگی، سرعت عمل و فداکاری را به نمایش گذاشتند. نقش ماندگار آنان در مهار بحران‌ها و نجات جان هم‌وطنان، بار دیگر نشان داد که این قشر خدوم و فداکار ستون‌های استوار انسجام اجتماعی و پیروزی ملی هستند.

امروز وظیفه ماست که بیش از پیش قدردان تلاش‌های این عزیزان باشیم و با ارتقای جایگاه، توان و تجهیزات آنان، پشتیبان واقعی آتش‌نشانان کشور باشیم.

با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان، این روز را به همه آتش‌نشانان شجاع و متعهد ایران اسلامی تبریک می‌گویم و امیدوارم با الطاف الهی همیشه ایام از خطر‌ها به دور و سالم و پرنشاط باشند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، روز آتش نشان
خبرهای مرتبط
در جلسه‌ای در خصوص نظارت بر قیمت‌ها؛
عارف: اجازه نمی‌دهیم با سفره مردم شوخی کنند/مردم از درگیری‌ها خسته شده‌اند
انتقاد معاون اول رئیس جمهور از بوروکراسی زائد در مرزها/ ترانزیت مزیت مهم کشور
برنامه‌های دولت در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه بررسی و نهایی شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سوخت باید واقعی شود/ دچار این توهم هستیم که کشور ثروتمندی داریم/ دادن یارانه یکی از اشتباهات ما بعد از انقلاب بود
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۷ مهر
خروج از NPT و ساخت بمب اتم در هماهنگی با سایر ارکان نظام بررسی می‌شود
اعتراض ایران به سازمان ملل درمورد اطلاع‌رسانی به دولت‌ها درباره قطعنامه‌های ضدایرانی لغوشده
پزشکیان «آتش‌نشان» شد
غنی‌سازی و توان موشکی خط قرمز ما است
نقشه راه اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد
ارزیابی عملکرد برنامه هفتم باید خروجی‌محور و براساس تأثیر آن در حل مشکلات مردم باشد
عارف: اجازه نمی‌دهیم با سفره مردم شوخی کنند/مردم از درگیری‌ها خسته شده‌اند
پیام پزشکیان در پی درگذشت مادر حداد عادل
آخرین اخبار
بقائی: اقدام تروئیکا در پیروی از آمریکا برای بازگرداندن قطعنامه‌ها علیه ایران، غیرقانونی است
عارف: آتش‌نشانان ستون‌های استوار انسجام اجتماعی و پیروزی ملی هستند
پزشکیان: به زانو در آوردن ملت ایران خواب و خیال است
گروه پدافند هوایی دزفول ارزیابی عملیاتی شد
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به حضرت آیت‌الله سیستانی
سردار فدوی: نباید بگذاریم دشمن دچار اشتباه محاسباتی شود
مستندات و تاریخ جنگ ۱۲ روزه را گردآوری می‌کنیم
ارزیابی عملکرد برنامه هفتم باید خروجی‌محور و براساس تأثیر آن در حل مشکلات مردم باشد
عارف: اجازه نمی‌دهیم با سفره مردم شوخی کنند/مردم از درگیری‌ها خسته شده‌اند
پیام پزشکیان در پی درگذشت مادر حداد عادل
پزشکیان «آتش‌نشان» شد
نقشه راه اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد
اعتراض ایران به سازمان ملل درمورد اطلاع‌رسانی به دولت‌ها درباره قطعنامه‌های ضدایرانی لغوشده
غنی‌سازی و توان موشکی خط قرمز ما است
خروج از NPT و ساخت بمب اتم در هماهنگی با سایر ارکان نظام بررسی می‌شود
قیمت سوخت باید واقعی شود/ دچار این توهم هستیم که کشور ثروتمندی داریم/ دادن یارانه یکی از اشتباهات ما بعد از انقلاب بود
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۷ مهر
عراقچی: احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت، غیر قانونی است
اسنپ‌بک شکستی سیاسی برای اروپا رقم زد/ اگر جنگ ۱۲ روزه دو ماه طول می‌کشید اکنون اسرائیلی وجود نداشت
اجباری شدن پیش‌دبستانی از ۵ سالگی در کمیسیون آموزش مجلس تصویب شد
برنامه‌های دولت در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه بررسی و نهایی شده است
استفاده غرب از مذاکره به عنوان فریب برای محدود کردن توان دفاعی ایران
طرح جامع قانون مرزبانی در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد
پزشکیان: اگر تحریم‌ها رفع شوند، امکان گفت‌و‌گو و مذاکره وجود دارد
پزشکیان: مسیر ملت ایران، ایستادگی و عزتمندی در برابر زورگویان است