باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به مناسبت روز آتش نشان به شرح زیر است:

هفتم مهرماه، روز آتش‌نشان، یادآور ایثار، شجاعت و فداکاری عزیزانی است که با ایمان راسخ و روحیه‌ای ازخودگذشته، در لحظه‌های خطر، جان خویش را سپر امنیت و آرامش مردم می‌کنند.

در جنگ ۱۲ روزه اخیر، آتش‌نشانان غیور در کنار سایر نیرو‌های امدادی و خدماتی، جلوه‌ای ماندگار از ایستادگی، سرعت عمل و فداکاری را به نمایش گذاشتند. نقش ماندگار آنان در مهار بحران‌ها و نجات جان هم‌وطنان، بار دیگر نشان داد که این قشر خدوم و فداکار ستون‌های استوار انسجام اجتماعی و پیروزی ملی هستند.

امروز وظیفه ماست که بیش از پیش قدردان تلاش‌های این عزیزان باشیم و با ارتقای جایگاه، توان و تجهیزات آنان، پشتیبان واقعی آتش‌نشانان کشور باشیم.

با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان، این روز را به همه آتش‌نشانان شجاع و متعهد ایران اسلامی تبریک می‌گویم و امیدوارم با الطاف الهی همیشه ایام از خطر‌ها به دور و سالم و پرنشاط باشند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری