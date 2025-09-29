سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: اقدام سه کشور اروپایی در تبعیت از آمریکا برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران، ناموجه و غیرقانوتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به نامه ارسالی از سوی وزیر امور خارجه به وزرای خارجه سایر کشور‌ها در مورد غیرقانونی و ناموجه بودن اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا در بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت، نوشت: شکست شورای امنیت سازمان ملل در تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ بازتاب به اصطلاح "نظام مبتنی بر حکم" است که یک حاکم حکمی صادر کرد (دستور ریاستی شماره ۲ مورخ ۴ فوریه ۲۰۲۵) و سه طرف دیگر صرفاً دستور را اجرا کردند.

وی افزود: با وجود این، این واقعیت که (علیرغم همه فشار‌های وارده از ناحیه آمریکا و سه کشور اروپایی) ۶ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت از حمایت از بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده خودداری کردند، نشان‌دهنده شکاف واضح در شورا در خصوص این موضوع است؛ در واقع حدود نیمی از شورای امنیت به شمول دو عضو دائم باور ندارند که تحمیل مجدد تحریم‌ها علیه ایران قانونی، مشروع و موجه است.

بقائی ادامه داد، سوء استفاده سه کشور اروپایی از فرآیند حل اختلاف برجام نباید هیچ اثری بر این واقعیت حقوقی داشته باشد که قطعنامه ۲۲۳۱ باید طبق نص این قطعنامه در موعد مقرر یعنی ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شود.

وی تصریح کرد: هرگونه تلاش برای احیای تحریم‌های خاتمه‌یافته باید باطل و بلااثر تلقی گردد. وزیر امور خارجه عراقچی طی نامه‌ای به همتایانش در سایر کشور‌ها این موضوع را مورد تأکید قرار داده است.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، مکانیسم ماشه ، اسنپ بک ، تروئیکای اروپایی
