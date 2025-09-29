شهروند جوان نور در شهرآورد مازندرانی هفته نخست لیگ برتر ۱۸ فوتبال کشور از سد کشاورز نوین طبرستان گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - شهروند جوان نور در شهرآورد مازندرانی هفته نخست لیگ برتر ۱۸ فوتبال کشور با نتیجه ۳ بر یک از سد کشاورز نوین طبرستان گذشت.
ابوالفضل کریمی در این مسابقه دبل کرد و امیرعباس داوودی هم زننده دیگر گل تیم شهروندجوان نور بود.
در دیگر بازیهای برگزار شده هفته اول گروه دوم لیگ برتر فوتبال ۱۸ سال کشور نیز تراکتورسازی با نتیجه ۴ بر ۲ همشهری اش دبیری را ۴ بر ۲ شکست داد.
پیام انتظار بجنورد با یک گل بر آبیدر سنندج غلبه کرد.
ملوان بندرانزلی با ۲ گل آتورینا مشهد را از پیشرو برداشت.
تیم سپهر مهر زنجان در هفته نخست با قرعه استراحت روبهرو شد.