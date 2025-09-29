باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز رسانه و روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به برگزاری جلسه اخیر هیأت‌های نظارت بر نشر کتاب، بر نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسئول و متولی اصلی برگزاری این جلسات تأکید کرد. این اطلاعیه تصریح می‌کند که مسئولیت نظارت و ارزیابی حسن اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اما برگزاری منظم جلسات هیأت‌ها و رسیدگی به امور اجرایی مطابق سیاست‌ها و ضوابط مصوب، از وظایف وزارت ارشاد می‌باشد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در این بیانیه اعلام کرد که نظارت بر نشر کتاب بزرگسال و کودک و نوجوان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و این وزارتخانه با تشکیل هیأت‌های نظارت، اجرای صحیح قانون و مصوبه شورا را پیگیری می‌کند. این هیأت‌ها شامل صاحب‌نظران و کارشناسان علمی، دینی و فرهنگی هستند که وظیفه بررسی و نظارت بر نشر کتاب را دارند.

در تازه‌ترین اقدام، جلسه‌ای مشترک با حضور اعضای این هیأت‌ها در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد تا چالش‌ها، تجربیات و راهکار‌های بهبود عملکرد هیأت‌ها بررسی شود. این جلسه به درخواست خود اعضا برگزار شده و هدف آن ارتقاء کیفیت نظارت بر نشر کتاب است.

مسئولیت برگزاری جلسات هیأت‌ها بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و دبیرخانه شورا نقش نظارتی و ارزیابی بر حسن اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و فعالیت‌های وزارتخانه دارد تا اطمینان حاصل شود که سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب به درستی اجرا می‌شود.