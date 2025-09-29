باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست امروز شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب تشکیل شد، مدیرعامل موسسه عمره سعادت با اشاره به افزایش دو برابری تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی از دو روز آینده افزود: طبق برنامه پنج هزار زائر در مدینه و پنج هزار نفر دیگر در مکه اسکان مییابند.
نصرالله فرهمند افزود: هم اکنون از ۹ ایستگاه پروازها به مقصد دو فرودگاه جده و مدینه انجام میشود و تا ۱۷ ایستگاه برنامه ریزی شده است.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم با اشاره به اینکه گزارشها نشاندهنده رضایت بیشترعمره گزاران از خدمات ارائه شده نسبت به عمره گذشته است، ازمسئولان حج و زیارت خواست در هماهنگی با بانک ها، امکان اعطای تسهیلات به عمره گزاران فراهم شود.
وی همچنین خواستار بررسی و پیگیری موضوع دور بودن یکی از ایستگاههای مورد استفاده زائران برای تردد به مسجدالحرام شد و گفـت: فاصله بیش از یک کیلومتری این ایستگاه با حرم برای زائران بویژه عمره گزاران کهنسال مشکلاتی در تردد ایجاد کرده است.
رئیس سازمان حج و زیارت هم خطاب به مسئولان عملیات عمره اظهار داشت: از کنار مشکلات نباید عبور کرد و برای آن باید راه حل مناسب اندیشید.
علیرضا بیات همچنین اهمیت تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات ارائه شده با روشهای علمی را یادآور شد و گفت: با وجودی که میزان رضایتمندی عمره گزاران افزایش قابل ملاحظهای یافته ولی اگر درجایی مشکلی وجود دارد باید پیگیری و حل شود.
این نشست با گزارش اکبر رضایی معاون حج و عمره از آمادگیها برای اعلام پیش ثبت نام حج ۱۴۰۵ ادامه یافت و معاون عتبات عالیات نیز ضمن ارائه آمار اعزامهای استانی عتبات در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ و مقایسه آن نسبت به دورههای مشابه در دوسال گذشته اظهار داشت: در شش ماهه اول سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مجموع کاروانهای اعزامی ۵۰۳۰، ۴۸۵۵ و ۳۸۲۱ گروه بوده است.
مرتضی آقایی با ذکر نام استانهایی که در رتبههای اول تا پنجم اعزامها قرار داشتند، گفت: انتظار میرود که در شش ماهه دوم امسال اعزام کاروانها به عتبات رونق بیشتری یابد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز بر لزوم تشویق مسئولان و کارکنان استانهایی که چند پله در اعزامها ارتقا داشتند، تاکید کرد و رئیس سازمان حج و زیارت هم از معاون عتبات خواست موضوع افت اعزامها در برخی استانها را بررسی و نسبت به رفع آن هماهنگی و تدبیر مناسب پیش بینی شود.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی حج