باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه و توسعه مشترکالمنافع انگلیس روز دوشنبه اعلام کرد که ۷۱ نهاد و فرد جدید به دلیل ارتباط با برنامه هستهای ایران، به فهرست تحریمهای این کشور افزوده شدند.
دولت انگلیس افزود که این افراد و نهادهای تازه اضافه شده، از این پس مشمول «مسدودسازی داراییها» خواهند بود. از جمله این نهادها، بانکها و شرکتهای نفتی و گازی مختلفی هستند.
این اقدام یک روز پس از آن صورت میگیرد که سازمان ملل متحد به طور رسمی تحریمها علیه تهران را با ادعای «عدم پایبندی» این کشور به تعهدات هستهایاش، مجدداً اعمال کرد.
منبع: رویترز