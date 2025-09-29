انگلیس اعلام کرد که ۷۱ مورد جدید را تحت تحریم‌های هسته‌ای ایران اضافه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه و توسعه مشترک‌المنافع انگلیس روز دوشنبه اعلام کرد که ۷۱ نهاد و فرد جدید به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، به فهرست تحریم‌های این کشور افزوده شدند.

دولت انگلیس افزود که این افراد و نهاد‌های تازه اضافه شده، از این پس مشمول «مسدودسازی دارایی‌ها» خواهند بود. از جمله این نهادها، بانک‌ها و شرکت‌های نفتی و گازی مختلفی هستند.

این اقدام یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان ملل متحد به طور رسمی تحریم‌ها علیه تهران را با ادعای «عدم پایبندی» این کشور به تعهدات هسته‌ای‌اش، مجدداً اعمال کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: تحریم ایران ، دولت انگلیس
خبرهای مرتبط
اتحادیه اروپا اعمال مجدد تحریم‌های ایران را تأیید کرد
ترس اسرائیل از حمله ایران پس از اعمال مکانیسم ماشه
بررسی نقش روسیه و چین در ایجاد اختلال در روند اجرای تحریم‌های ایران
اسنپ‌بک چگونه «بلوک شرقی» را متولد کرد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
اگر این کشور سفارت در ایران دارد تعطیل کنید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
ننگ بر روباه پیر و خبیث انگلیس
۰
۰
پاسخ دادن
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
قطر تماس عذرخواهی نتانیاهو را تایید کرد
کره شمالی: هرگز از انرژی هسته‌ای دست نخواهیم کشید
کاخ سفید طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه را به اشتراک گذاشت
آخرین اخبار
وقتی فوتبال به گروگان سیاست خارجی آمریکا بدل می‌شود
الگویی جهانی از مقاومت در برابر اشغالگری
از دریای سرخ تا غزه: یمن چگونه روایت صلح را به چالش می‌کشد؟
کاخ سفید طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه را به اشتراک گذاشت
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
قطر تماس عذرخواهی نتانیاهو را تایید کرد
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
حماس: برای آزادی اسرا در چارچوب توافقی جامع مبنی بر پایان جنگ و خروج اشغالگران از غزه آماده‌ایم
حزب حاکم کارگر انگلیس به پذیرش وقوع نسل‌کشی در غزه رای داد
تظاهرات اسرائیلی‌ها در برابر سفارت آمریکا در تل آویو برای پایان جنگ و آزادی اسرا
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
کره شمالی: هرگز از انرژی هسته‌ای دست نخواهیم کشید
گزافه گویی تروئیکای اروپا علیه ایران پس از اسنپ بک
ترامپ در استقبال از نتانیاهو: مطمئنم به زودی صلح در غزه برقرار خواهد شد
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
پوتین دستور بزرگترین فراخوان پاییزی خدمت سربازی از سال ۲۰۱۶ را صادر کرد
انگلیس از یک «حادثه» در نزدیکی عدن یمن خبر داد
ترامپ روی فیلم‌های خارجی هم تعرفه بست
تجهیز مرز دوغارون؛ شریان حیاتی صادرات سوخت ایران به افغانستان
ارسال کمک های هند به افغانستان از طریق چابهار
۳ آمریکایی در زندان های افغانستان
مرگ ۵ کودک بر اثر سرخک؛ آغاز کارزار واکسیناسیون گسترده در افغانستان
گفتگوی ترامپ و امیر قطر پیش از دیدارش با نتانیاهو
حبس ابد برای شهروند عراقی به اتهام قاچاق جنگجو به ارتش روسیه
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سرگرفت
کاخ سفید: توافق غزه «بسیار نزدیک» است