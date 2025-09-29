باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهار کرد: آمار رسمی و کد رشته‌های آزمون فرزندان شهدا و جانبازان برای شرکت در آزمون به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال شده است.

وی افزود: امیدواریم حداکثر یک ماه و در بدبینانه‌ترین حالت تا دو ماه آینده، آزمون استخدامی ۱۲ هزار نفر باقی‌مانده برگزار شود.

به گفته وی، با برگزاری این آزمون، موضوع اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان به‌صورت کامل حل خواهد شد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تکلیف قانونی دولت برگزاری آزمون استخدامی برای فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد است که در این راستا کد رشته‌های شغلی و مقاطع تحصیلی فرزندان ایثارگران متقاضی به سازمان امور اداری و استخدامی ارسال شده است.

براساس آمار‌های رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دوران دفاع مقدس ۲۳۰ هزار و ۱۱۹ نفر شهید و ۶۸۴ هزار و ۱۶ نفر نیز جانباز شدند.

منبع: بنیاد شهید و امور ایثارگران