باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز دوشنبه قانونی را برای خروج از «کنوانسیون اروپایی جلوگیری از شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز» مصوب سال ۱۹۸۷ امضا کرد. این اقدام سه هفته پس از ارائه لایحه خروج روسیه از این معاهده صورت گرفت.

این اقدام متعاقب تصمیم شورای اروپا برای تعلیق عضویت روسیه در مارس ۲۰۲۲، در پی جنگ روسیه و اوکراین انجام شده است. ویاچسلاو ولودین، رئیس دومای دولتی روسیه، پیش‌تر این تصمیم را محکوم کرده و اعلام کرده بود که درخواست‌های مسکو برای داشتن نماینده در نهاد‌های مربوطه، با وجود اصل همکاری در کنوانسیون اروپایی، نادیده گرفته شده‌است.

بر اساس وبسایت دولت، پوتین قانون خروج از این کنوانسیون را امضا کرد. پارلمان روسیه پیش از این به خروج از این معاهده، که مسکو در سال ۱۹۹۸ آن را تصویب کرده بود، رای داده بود.

بر اساس مصوبه پارلمان، دلیل خروج روسیه، امتناع شورای اروپا از پذیرش نماینده روسیه در کمیته‌ای است که بر اجرای این کنوانسیون ضد شکنجه نظارت می‌کند.

پوتین دستور اعزام ۱۳۵ هزار سرباز را صادر کرد

رئیس‌جمهور روسیه با امضای یک فرمان اجرایی، دستور اعزام ۱۳۵ هزار نفر دیگر را در سه ماهه پایانی سال به خدمت سربازی صادر کرد.

این فراخوان شامل افراد ۱۸ تا ۳۰ ساله خواهد شد و از اول اکتبر تا ۳۱ دسامبر ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، پوتین دستور مرخصی سربازانی را که دوره ۱۲ ماهه خدمت آنان به پایان رسیده است، صادر کرد.

پیش از این، ولادیمیر تسیملیانسکی، معاون رئیس اداره اصلی سازمان‌دهی و بسیاد ستاد کل نیرو‌های مسلح روسیه، تأکید کرده بود که اعزام قبلی (در بهار) ارتباطی با «عملیات نظامی ویژه» در اوکراین ندارد.

منبع: رویترز