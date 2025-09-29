روسیه به دلیل امتناع شورای اروپا از پذیرش نماینده روسیه در کمیته‌ای که بر اجرای کنوانسیون ضد شکنجه نظارت می‌کند، از این نهاد خارج شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز دوشنبه قانونی را برای خروج از «کنوانسیون اروپایی جلوگیری از شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز» مصوب سال ۱۹۸۷ امضا کرد. این اقدام سه هفته پس از ارائه لایحه خروج روسیه از این معاهده صورت گرفت.

این اقدام متعاقب تصمیم شورای اروپا برای تعلیق عضویت روسیه در مارس ۲۰۲۲، در پی جنگ روسیه و اوکراین انجام شده است. ویاچسلاو ولودین، رئیس دومای دولتی روسیه، پیش‌تر این تصمیم را محکوم کرده و اعلام کرده بود که درخواست‌های مسکو برای داشتن نماینده در نهاد‌های مربوطه، با وجود اصل همکاری در کنوانسیون اروپایی، نادیده گرفته شده‌است.

بر اساس وبسایت دولت، پوتین قانون خروج از این کنوانسیون را امضا کرد. پارلمان روسیه پیش از این به خروج از این معاهده، که مسکو در سال ۱۹۹۸ آن را تصویب کرده بود، رای داده بود.

بر اساس مصوبه پارلمان، دلیل خروج روسیه، امتناع شورای اروپا از پذیرش نماینده روسیه در کمیته‌ای است که بر اجرای این کنوانسیون ضد شکنجه نظارت می‌کند.

پوتین دستور اعزام ۱۳۵ هزار سرباز را صادر کرد

رئیس‌جمهور روسیه با امضای یک فرمان اجرایی، دستور اعزام ۱۳۵ هزار نفر دیگر را در سه ماهه پایانی سال به خدمت سربازی صادر کرد.

این فراخوان شامل افراد ۱۸ تا ۳۰ ساله خواهد شد و از اول اکتبر تا ۳۱ دسامبر ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، پوتین دستور مرخصی سربازانی را که دوره ۱۲ ماهه خدمت آنان به پایان رسیده است، صادر کرد.

پیش از این، ولادیمیر تسیملیانسکی، معاون رئیس اداره اصلی سازمان‌دهی و بسیاد ستاد کل نیرو‌های مسلح روسیه، تأکید کرده بود که اعزام قبلی (در بهار) ارتباطی با «عملیات نظامی ویژه» در اوکراین ندارد.

منبع: رویترز

برچسب ها: رئیس جمهور روسیه ، شکنجه ، اتحادیه اروپا
خبرهای مرتبط
پوتین از راه‌اندازی اولین سامانه هسته‌ای نسل جدید در جهان خبر داد
موشک‌های ۲۵۰۰ کیلومتری در راه اوکراین؟
روسیه: زرادخانه‌های انگلیس و فرانسه باید بخشی از مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای باشند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
قطر تماس عذرخواهی نتانیاهو را تایید کرد
کره شمالی: هرگز از انرژی هسته‌ای دست نخواهیم کشید
کاخ سفید طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه را به اشتراک گذاشت
آخرین اخبار
وقتی فوتبال به گروگان سیاست خارجی آمریکا بدل می‌شود
الگویی جهانی از مقاومت در برابر اشغالگری
از دریای سرخ تا غزه: یمن چگونه روایت صلح را به چالش می‌کشد؟
کاخ سفید طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه را به اشتراک گذاشت
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
قطر تماس عذرخواهی نتانیاهو را تایید کرد
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
حماس: برای آزادی اسرا در چارچوب توافقی جامع مبنی بر پایان جنگ و خروج اشغالگران از غزه آماده‌ایم
حزب حاکم کارگر انگلیس به پذیرش وقوع نسل‌کشی در غزه رای داد
تظاهرات اسرائیلی‌ها در برابر سفارت آمریکا در تل آویو برای پایان جنگ و آزادی اسرا
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
کره شمالی: هرگز از انرژی هسته‌ای دست نخواهیم کشید
گزافه گویی تروئیکای اروپا علیه ایران پس از اسنپ بک
ترامپ در استقبال از نتانیاهو: مطمئنم به زودی صلح در غزه برقرار خواهد شد
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
پوتین دستور بزرگترین فراخوان پاییزی خدمت سربازی از سال ۲۰۱۶ را صادر کرد
انگلیس از یک «حادثه» در نزدیکی عدن یمن خبر داد
ترامپ روی فیلم‌های خارجی هم تعرفه بست
تجهیز مرز دوغارون؛ شریان حیاتی صادرات سوخت ایران به افغانستان
ارسال کمک های هند به افغانستان از طریق چابهار
۳ آمریکایی در زندان های افغانستان
مرگ ۵ کودک بر اثر سرخک؛ آغاز کارزار واکسیناسیون گسترده در افغانستان
گفتگوی ترامپ و امیر قطر پیش از دیدارش با نتانیاهو
حبس ابد برای شهروند عراقی به اتهام قاچاق جنگجو به ارتش روسیه
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سرگرفت
کاخ سفید: توافق غزه «بسیار نزدیک» است