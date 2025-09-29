باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تکریم شهید سید حسن نصرالله در کوچه پس کوچه‌های غزه + فیلم

تصاویری از تکریم سید حسن نصرالله، روی رمل ساحل در خون نشسته و دیوار‌های شکسته از جور اشغال و نسل کشی در غزه خودنمایی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم غزه یاد و خاطره شهید سیدحسن نصرالله را از طریق دیوارنوشته‌ها و نقاشی‌های هنری بر روی خرابه‌های خانه هایشان و نقاشی شنی در ساحل غزه گرامی داشتند.

