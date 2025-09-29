دو واحد صنعتی تولید نشاسته در حاشیه رودخانه چنار راهدار شیراز، با دستور این اداره کل و پس از اخطار‌های مکرر، پلمب و تعطیل شدند.

این تصمیم قاطع، نتیجه بازدید‌های شبانه و پایش مستمر کارشناسان اداره حفاظت محیط‌زیست شیراز و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان فارس از این واحد‌ها بود که منجر به اثبات تخلفات گسترده و آلودگی‌سازی آنها در رودخانه چنار راهدار شد.

قاسم نهاوندی، معاون محیط‌زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان فارس، در این رابطه تأکید کرد: تمام واحد‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی موظف به رعایت کامل ضوابط و مقررات محیط‌زیستی هستند. در صورت ایجاد آلودگی‌های محیط‌زیستی و عدم توجه به اخطاریه‌های رفع آلایندگی، این واحد‌ها مطابق قانون، با برخورد قاطع مواجه خواهند شد.

او در ادامه با اشاره به سیاست‌های تشویقی این سازمان افزود: سازمان حفاظت محیط‌زیست علاوه بر برخورد قانونی با واحد‌های آلاینده که اثرات منفی بر محیط‌های اطراف خود دارند، برای صنایع پاک و متعهد به مسائل محیط‌زیستی، برنامه‌های تشویقی نیز در نظر گرفته است.

نهاوندی از واحد‌های صنعتی سبز و فاقد آلودگی تقدیر کرد و یادآور شد: با توجه به اعلام ثبت‌نام واحد‌های صنعتی سبز، واحد‌های مشمول می‌توانند برای تکمیل پرسشنامه مربوطه، از طریق سامانه https://iranemp.ir اقدام کنند.

منبع: محیط زیست فارس

