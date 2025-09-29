باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا راستی مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران درباره تأمین دکل‌های حفاری دریایی پیشرفته برای استقرار در آب‌های خلیج‌فارس اظهار کرد: این اقدام نقطه عطفی در توسعه میدان‌های مشترک و افزایش تولید نفت و گاز کشور است.

وی افزود: این موافقت‌نامه‌ها با استفاده از قانون اختیارات وزارت نفت و مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران نهایی شده و با پیگیری مستقیم حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به مرحله اجرا رسیده است.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با بیان اینکه اقدام‌های فنی و مهندسی برای آماده‌سازی دکل‌های ۳۵۰ و ۴۰۰ فوتی آغاز شده است، گفت: این دکل‌ها با فناوری‌های نوین و رعایت استاندارد‌های ایمنی طراحی شده‌اند و طبق برنامه زمان‌بندی در میدان‌های مشترک نفت و گاز دریایی مستقر می‌شوند.

راستی با تأکید بر نقش این پروژه در تحقق برنامه افزایش ضربتی تولید نفت در دریا افزود: تأمین این دکل‌ها و خدمات تخصصی حفاری با رعایت اصول ایمنی و بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها، زمینه توسعه پایدار تولید نفت در دریا را فراهم می‌کند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان در شرایط سخت تحریمی بیان کرد: آغاز فرآیند آماده‌سازی دکل‌ها گامی عملی برای افزایش سهم ایران از میدان‌های مشترک است و با حمایت وزارت نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت، شاهد شتاب بیشتر در تحقق اهداف توسعه‌ای و افزایش تولید نفت و گاز فلات قاره هستیم.

منبع: وزارت نفت