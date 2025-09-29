سخنگوی کاخ سفید ادعاکرد که اسرائیل و گروه  حماس برای دستیابی به یک توافق «بسیار نزدیک» هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «کارولین لِویت»، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه ادعاکرد که اسرائیل و گروه حماس برای دستیابی به یک توافق چارچوبی به منظور پایان دادن به جنگ در غزه و تضمین صلح پایدار در خاورمیانه، «بسیار نزدیک» هستند.

لویت که در برنامه «فاکس‌اند فرندز» شبکه فاکس نیوز سخن می‌گفت، اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بعدازظهر روز دوشنبه در کاخ سفید با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مورد یک طرح صلح ۲۱ ماده‌ای گفت‌و‌گو خواهد کرد. وی افزود ترامپ روز دوشنبه با مقامات قطر که به عنوان میانجی با حماس عمل کرده‌اند نیز صحبت خواهد کرد.

سخنگوی کاخ سفید گفت: «برای دستیابی به یک توافق معقول برای هر دو طرف، هر دو باید مقداری کوتاه بیایند و ممکن است هر دو کمی از میز مذاکره ناراضی باشند، اما در نهایت تنها از این طریق است که می‌توانیم این درگیری را به پایان برسانیم.»

پیش از این، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با آکسیوس گفت که مذاکرات بر سر طرح او برای پایان دادن به جنگ در غزه «در مراحل پایانی» است و مدعی شد که یک توافق می‌تواند راه را برای صلح گسترده‌تر در غرب آسیا باز کند.

منابع آگاه از مذاکرات می‌گویند که رژیم اسرائیل و کشور‌های عربی همگی در پنج روز گذشته تلاش کرده‌اند که اصلاحاتی در متن قرارداد اعمال کنند. گفته می‌شود دو اختلاف اصلی بین آمریکا و رژیم اسرائیل در حال حاضر بر سر خلع سلاح حماس و نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در آینده غزه است. نتانیاهو به شدت با هرگونه نقشی برای تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه مخالف بوده و امروز در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز مدعی شد که این یک «خط قرمز» برای اوست. نخست وزیر رژیم اسرائیل همچنین گفت که مذاکرات در مورد این طرح ادامه دارد و این توافق هنوز نهایی نشده است.

ترامپ هفته گذشته طرح ۲۱ ماده‌ای خود را به رهبران و مقامات کشور‌های عربی و مسلمان ارائه کرد. این طرح توسط ویتکاف و کوشنر تهیه شده و ترکیبی از چندین طرح دیگر است که در طول سال گذشته مورد بحث قرار گرفته است. برخی از این بحث‌ها در دوران دولت جو بایدن آغاز شد، اما به یک طرح عملیاتی تبدیل نشد. اما در طول چند ماه گذشته، کوشنر با ویتکاف و تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس، برای پیشبرد این طرح همکاری کرد.

مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که قطر و سایر کشور‌های عربی و مسلمان در روز‌های اخیر با اعضای جنبش حماس در تماس بوده‌اند تا رهبران این گروه را در جریان مذاکرات قرار دهند. این در حالی است که حماس روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ پیشنهاد جدیدی از میانجیگران قطری و مصری دریافت نکرده است.

منبع: رویترز