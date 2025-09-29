سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع حریق در یک ساختمان ۱۲ طبقه مسکونی در خیابان ستارخان خبر داد و گفت: در این حادثه سه نفر مصدوم و ۱۵ نفر از ساکنان توسط آتش‌نشانان نجات یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۴:۲۴ عصر امروز وقوع یک مورد آتش‌سوزی در ساختمان مسکونی واقع در خیابان ستارخان، خیابان حاجی‌پور به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی به همراه ایستگاه بانوان به محل اعزام شدند و محل آتش‌سوزی یک ساختمان ۱۲ طبقه با دو طبقه منفی بود.

به گفته ملکی، در راهروی طبقه چهارم در حین انجام کار، آتش‌سوزی رخ داد و شعله‌ها به طور کامل راهرو را در بر گرفت و به دو واحد مسکونی سرایت کرد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی ادامه داد: پیش از رسیدن نیروها، یک مرد که در راهرو حضور داشت و گرفتار شده بود، خود را از بالا به پایین انداخته و پس از سقوط روی سقف طبقه اول دچار مصدومیت شد که توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.

ملکی تصریح کرد: در این حادثه دو خانم نیز دچار سوختگی شدند و تحویل اورژانس داده شدند. همچنین حدود ۱۵ نفر که در اثر دودگرفتگی در ساختمان گرفتار شده بودند، توسط آتش‌نشانان نجات یافتند.

وی با اشاره به اینکه آتش به طور کامل خاموش شده است، گفت: عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل همچنان ادامه دارد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: آتش سوزی ، سازمان آتش نشانی
خبرهای مرتبط
آتش‌سوزی در خیابان سعدی جنوبی؛ نجات ۷ نفر از ساختمان چهارطبقه
جزئیات حریق در یک ساختمان مسکونی و تجاری در خیابان ولیعصر تهران
آتش‌سوزی پژو ۲۰۶ در بزرگراه همت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نقض حکم قصاص یک پزشک در قتل برادرش
جاسوس مورد وثوق رژیم صهیونیستی در ایران به دار مجازات آویخته شد
سرعت پیری جمعیت ایران دو برابر شد
طرح ساماندهی تابلو‌های شهری در تهران کلید خورد
تردد در اکثر معابر پایتخت پرحجم و سنگین است
آتش‌نشانی تهران جزء پنج آتش‌نشانی برتر جهان قرار دارد
ابطال ثبت سفارش برنج و واگذاری مجوز به واردکنندگان توانمند
تعیین تکلیف ۱۷ هزار خودرو و موتورسیکلت توقیف شده در پارکینگ‌های تهران
هشدار پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال
قاچاقچی سابقه‌دار با ۱۶ کیلو گل در تهرانپارس دستگیر شد
آخرین اخبار
آتش‌سوزی در ساختمان ۱۲ طبقه ستارخان؛ ۳ نفر مصدوم و ۱۵ نفر نجات یافتند
آزمون استخدامی فرزندان شهید و جانباز ۷۰ درصد به زودی برگزار می‌شود
افزایش دو برابری تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی از دو روز آینده
نتایج آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شد
دستگیری ۴۴۵ سارق و کشف ۳۸۰ خودروی سرقتی در شهریور
هشدار پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال
قاچاقچی سابقه‌دار با ۱۶ کیلو گل در تهرانپارس دستگیر شد
تکمیل ساخت حریم تئاتر شهر تا جشنواره فجر
زیبایی نژاد: بخش فرهنگی شهرداری تک بعدی نبود/ توجه ویژه به مناسبت‌های ملی
هشدار رئیس قوه قضاییه به عناصر و عوامل مخدوش‌کننده امنیت روانی مردم
سرعت پیری جمعیت ایران دو برابر شد
پیش‌پرداخت واگن‌های وارداتی مترو از سوی بانک مرکزی به کجا رسید؟
سلامت و کیفیت محصولات؛ شرط ورود برند‌ها به میادین میوه و تره‌بار است
ابطال ثبت سفارش برنج و واگذاری مجوز به واردکنندگان توانمند
مشکلات بازنشستگی آتش‌نشانان حل می‌شود
توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش نشاط اجتماعی در منطقه ۱۴
برگزاری ویژه‌ برنامه‌های هفته ملی سالمند در پایتخت با شعار «سایه‌تون مستدام»
افتتاح گردان سوم کوثر به نام شهیده خبرنگار فرشته باقری
کمک ۴ میلیارد تومانی رهبر انقلاب به آزادی زندانیان غیرعمد
حضور آتش‌نشانان در صف مقدم امدادرسانی در جنگ ۱۲ روزه
آتش‌نشانی تهران جزء پنج آتش‌نشانی برتر جهان قرار دارد
طرح ساماندهی تابلو‌های شهری در تهران کلید خورد
توضیحات معاون شهردار درباره حواشی مطرح شده درباره یک مرکز یاورشهر
توزیع ۸۶ تن گوشت گرم میان خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد
فضای مجازی پر از شایعه سازی و دروغ پراکنی است
تعیین تکلیف ۱۷ هزار خودرو و موتورسیکلت توقیف شده در پارکینگ‌های تهران
اسلام آباد نفس تازه می‌کشد؛ کلید به کلید، با ۸۶ درصد سهم فضای سبز برای مردم
تردد در اکثر معابر پایتخت پرحجم و سنگین است
نقض حکم قصاص یک پزشک در قتل برادرش
کیفیت هوای تهران قابل قبول است