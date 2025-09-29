\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u06cc\u0632\u0634 \u0645\u0648 \u062f\u0631 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u0648 \u06a9\u0627\u0634\u062a\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u067e\u06cc\u0627\u0632 \u0627\u0632 \u0646\u0648\u0627\u062d\u06cc \u067e\u0634\u062a \u0633\u0631 \u0648 \u06af\u0631\u062f\u0646\u060c \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0646\u0627\u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0631\u062e \u062f\u0647\u062f. \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0637\u0628\u06cc\u0628 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0631\u0627 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n