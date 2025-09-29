شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم غبارروبی و عطرافشانی آستان مقدس بی بی سکینه خاتون (س) در شهرستان صفادشت را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم غبارروبی و عطر افشانی حرم مطهر بی بی سکینه خاتون (س) به مناسبت روز بزرگداشت فرماندهان دفاع مقدس با حضور خادمین و مهمانان و مسئولان از صنایع شهید حسن تهرانی مقدم، حوزه علمیه خواهران نور الهدی ماهدشت، در سپاه ناحیه ملارد و شورای شهر صفادشت برگزار شد. این مراسم با قرائت قرآن و سخنرانی همراه بود.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

