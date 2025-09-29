باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - طبق اعلام وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد توکیو تحریمهای اقتصادی خود علیه تهران تحت تحریمهای سازمان ملل را از سر گرفته است. بر این اساس، داراییهای ۷۸ نهاد و ۴۳ فرد حقیقی وابسته به ایران در ژاپن مسدود خواهد شد.
دولت ژاپن در بیانیهای اعلام کرد که این تحریمها مجدداً برقرار شدهاند. این کشور موضع خود را مبنی بر حل مسئله هسته ای ایران از طریق گفتوگو و همکاری با کشورهای مرتبط تأکید نموده است.
دولت ژاپن با اشاره به حساس بودن وضعیت کنونی برنامه هستهای ایران، اعلام کرد که موضع این کشور مبنی بر حل مسئله از طریق گفتوگو بدون تغییر باقی مانده و تأکید کرد که این فرصت برای گفتوگو نباید از دست برود.
ژاپن بر اهمیت دیپلماسی، از جمله ازسرگیری سریع مذاکرات بین ایالات متحده و ایران تأکید کرده و همچنین بر ضرورت ازسرگیری فوری همکاری کامل ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) مطابق با تعهداتش تحت توافقنامههای پادمان مربوطه اصرار دارد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی سازمان ملل