توکیو تحریم‌های اقتصادی خود علیه تهران تحت تحریم‌های سازمان ملل را از سر گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - طبق اعلام وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد توکیو تحریم‌های اقتصادی خود علیه تهران تحت تحریم‌های سازمان ملل را از سر گرفته است. بر این اساس، دارایی‌های ۷۸ نهاد و ۴۳ فرد حقیقی وابسته به ایران در ژاپن مسدود خواهد شد.

دولت ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تحریم‌ها مجدداً برقرار شده‌اند. این کشور موضع خود را مبنی بر حل مسئله هسته ای ایران از طریق گفت‌و‌گو و همکاری با کشور‌های مرتبط تأکید نموده است.

دولت ژاپن با اشاره به حساس بودن وضعیت کنونی برنامه هسته‌ای ایران، اعلام کرد که موضع این کشور مبنی بر حل مسئله از طریق گفت‌و‌گو بدون تغییر باقی مانده و تأکید کرد که این فرصت برای گفت‌و‌گو نباید از دست برود.

ژاپن بر اهمیت دیپلماسی، از جمله ازسرگیری سریع مذاکرات بین ایالات متحده و ایران تأکید کرده و همچنین بر ضرورت ازسرگیری فوری همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) مطابق با تعهداتش تحت توافقنامه‌های پادمان مربوطه اصرار دارد.

منبع: پایگاه اطلاعرسانی سازمان ملل

برچسب ها: دولت ژاپن ، تحریم ایران
خبرهای مرتبط
انگلیس تحریم‌های جدید مرتبط با ایران اعمال کرد
ترس اسرائیل از حمله ایران پس از اعمال مکانیسم ماشه
اتحادیه اروپا اعمال مجدد تحریم‌های ایران را تأیید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسنپ‌بک چگونه «بلوک شرقی» را متولد کرد؟
ترس اسرائیل از حمله ایران پس از اعمال مکانیسم ماشه
شکست توهم جولانی در نیویورک: اسرائیل او را نپذیرفت
تحریم‌های جدید ایران؛ تهدیدی برای اقتصاد افغانستان
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در اراضی اشغالی
رکوردشکنی طلای جهانی درپی تضعیف دلار
اتحادیه اروپا اعمال مجدد تحریم‌های ایران را تأیید کرد
تدوین «اطلس اشتغال اتباع خارجی» در تهران برای مهار اشتغال غیرقانونی
جزئیات تیراندازی و آتش سوزی در کلیسای میشیگان با ۴ کشته
۸ کشته و ۱۷ مفقود در پی وقوع طوفان بوآلوی در ویتنام
آخرین اخبار
پوتین قانون خروج از معاهده ضد شکنجه اتحادیه اروپا را امضا کرد
انگلیس تحریم‌های جدید مرتبط با ایران اعمال کرد
مدودف: اروپا توان تحمل جنگ با ما را ندارد
کلوگ: اوکراین می‌تواند اجازه حملات به عمق خاک روسیه را داشته باشد
اسموتریچ خواستار «آزادی کامل عملیاتی» ارتش اسرائیل در غزه شد
توانایی جنگنده‌های مصر شوک جدید به اسرائیل
۴۴ رشته ورزشی برای مهاجرین افغانستانی در ایران + فیلم
موشک‌های ۲۵۰۰ کیلومتری در راه اوکراین؟
ترس اسرائیل از حمله ایران پس از اعمال مکانیسم ماشه
ناوگان صمود ۴ روز با غزه فاصله دارد
اتحادیه اروپا اعمال مجدد تحریم‌های ایران را تأیید کرد
پنتاگون از سازندگان موشک خواسته که تولید خود را دو برابر کنند
شکست توهم جولانی در نیویورک: اسرائیل او را نپذیرفت
قیمت نقره از مرز ۴۷ دلار عبور کرد
سوئد و فرانسه سیستم‌های ضد پهپاد برای پشتیبانی از امنیت اجلاس دانمارک ارسال می‌کنند
اتحادیه اروپا ممکن است درباره مصادره دارایی‌های روسیه تصمیم بگیرد
آغاز نشست اسلام‌آباد با حضور مخالفان طالبان برای«وحدت و اعتماد»
سیاست نامنظم ترامپ شرکت‌های چندملیتی را نگران کرده است
وزیر خارجه سوریه عادی سازی با اسرائیل را دشوار خواند
به رسمیت شناختن فلسطین: گامی ناقص و بدون تعهد واقعی
اسنپ‌بک چگونه «بلوک شرقی» را متولد کرد؟
حزب حاکم طرفدار اتحادیه اروپا در مولداوی اکثریت آرا را به دست آورد
روسیه: زرادخانه‌های انگلیس و فرانسه باید بخشی از مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای باشند
سرمایه‌گذاری‌های چین بخش فناوری برزیل را تقویت کرد
یک پهپاد فعالیت بزرگترین فرودگاه رومانی را مختل کرد
افزایش مبادلات تجاری ایران و افغانستان +فیلم
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در اراضی اشغالی
رکوردشکنی طلای جهانی درپی تضعیف دلار
قیمت نفت عقب‌نشینی کرد
۸ کشته و ۱۷ مفقود در پی وقوع طوفان بوآلوی در ویتنام